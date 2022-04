Una novillada con picadores convierte a Candeleda en el epicentro de la tauromaquia en la Comunidad

Este sábado, Candeleda vuelve a convertirse en el epicentro de la tauromaquia de Castilla y León con una novillada con picadores de gran interés.

Desde el Ayuntamiento han apostado por las "futuras figuras" porque tienen que "apoyarlas y porque sin toros no hay fiestas y sin fiestas no hay pueblo". "La tauromaquia no es solo cultura, también es economía, es apoyo al medio rural... ¡Es alegría!", celebran desde el consistorio.

Un festejo que gracias a la colaboración y esfuerzo tanto por parte del Ayuntamiento como por parte de muchos patrocinadores locales volverá a llenar de alegría, y también de torería, las calles de la localidad.

Corrida de picadores en Candeleda

