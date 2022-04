Alertan de una estafa por SMS en la que se hacen pasar por empresas de paquetería

La Policía Nacional ha alertado sobre un tipo de estafa de la que últimamente se han detectado casos. En el caso de Burgos, hace unos días, un ciudadano presentó denuncia en la Comisaría Provincial, manifestando haber sido víctima de la estafa, tras introducir en un enlace los datos de su entidad bancaria, número de cuenta y tarjeta, de manera que le cargaron 1.566 euros.

La manera de proceder habitual de los delincuentes es el envío de un SMS a una persona mediante el que le indican que es destinataria de un paquete que Correos tiene retenido en la aduana. Para recibirlo adjuntan un enlace que deben pinchar e introducir los datos que se solicitan.

En el instante en el que el receptor del mensaje, sin ninguna comprobación previa, introduce sus datos personales y los relativos a la cuenta bancaria -como los de la tarjeta de crédito- la persona o personas que están detrás del fraude consiguen su propósito.

En muchos casos, tanto Correos como otras empresas de paquetería pueden solicitar datos al destinatario de un envío. Aunque no siempre es así, esto puede ocurrir cuando el producto se adquiere en un país que no pertenece a la Unión Europea. Puede generar tasas en la aduana, de las que a veces el comprador no tenía conocimiento, ni fue informado al realizar el pedido. Cuando esto sucede Correos o la empresa de paquetería contacta con el destinatario, que recibe información detallada de ese envío y decide la forma de pago.

Por tanto, el usuario debe recelar si, como ocurre con la estafa, recibe un SMS en el que directamente le indican el enlace para introducir sus datos bancarios. Antes de facilitar cualquier información, la Policía Nacional recomienda seguir los siguientes pasos:

1. Verificar que se trata de la página web oficial de Correos o de cualquier otra empresa con la que operemos.

2. Asegurarse que realmente hemos hecho un pedido que por su procedencia debe pasar por la aduana.

