El PP demanda a Ramón Budiño por vulnerar el derecho al honor de José Francisco Hernández

El Partido Popular de Ávila anuncia que, tras consultar el asunto con sus asesores jurídicos, se va a formalizar una demanda civil ante los tribunales de justicia contra José Ramón Budiño por considerar que ha vulnerado el derecho al honor de José Francisco Hernández Herrero, según informa ICAL.

Los populares recordaron que se ha superado ampliamente el plazo de 24 horas que el Partido Popular de Ávila dio a José Ramón Budiño para que se retractara de sus declaraciones efectuadas el pasado día 13. En ellas, el presidente de Por Ávila acusaba al cabeza de lista del PP por esta provincia a las Elecciones a Cortes de Castilla y León del próximo 13 de febrero, José Francisco Hernández, de haber sido cesado como delegado territorial de la Junta de Castilla y León en lugar de haber dimitido para cobrar la prestación por desempleo y de haber utilizado las instituciones abulenses con fines políticos. Unas acusaciones desmentidas y desmontadas aquel día, de inmediato y tanto verbal y como documentalmente, por Hernández.

Sin embargo, el PP indicó que Budiño no solo no ha rectificado, sino que, "parafraseándole, ha pretendido que los abulenses son ‘imbéciles’ al escudarse en que, en su rueda de prensa, no nombró expresamente al candidato del PP por su nombre y apellidos". En este sentido, el PP sentencia que "lo hizo, sin posibilidad de duda, aludiendo textualmente a ‘su puesto institucional, orgánico’ y, como toda la opinión pública abulense conoce, el candidato del Partido Popular es el único de cuantos concurren a las Elecciones que desempeñaba unas funciones de esas características como delegado del Gobierno regional en la provincia".

El PP incide en que este no es un asunto derivado de la "refriega política ni un rifirrafe dialéctico". "Esta es, ni más ni menos, la manera de frenar el intento de una persona de menoscabar el buen nombre de otra para obtener un rédito. Por tanto, en vista de la nula intención de rectificar del señor Budiño, serán los tribunales los que, en su caso, restituyan el honor del candidato del PP", indican a Ical.

En caso de indemnización, será donada a Cruz Roja Española

Asimismo, el Partido comunica que cualquier indemnización monetaria que pudiera llegar a determinar la administración de justicia derivada de una sentencia condenatoria al presidente de Por Ávila, será donada íntegramente a Cruz Roja Española por expreso deseo de Hernández.

A partir de hoy este asunto queda en manos de los tribunales, a los que el Partido Popular de Ávila se remite y se somete, por lo que "no habrá más valoraciones y declaraciones que puedan distorsionar el interés de los abulenses por confrontar electoralmente programas y balances de gestión".

