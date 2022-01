Budiño y Hernández Herrero se enzarzan a costa del cese del ex delegado de la Junta

El presidente de Por Ávila, José Ramón Budiño, criticó que hay candidatos a las elecciones Autonómicas del 13-F que han sido cesados y no han dimitido para poder cobrar el paro, en alusión, aunque no llegase a citarlo expresamente, al candidato del PP de Ávila, José Francisco Hernández Herrero, ex delegado de la Junta en Ávila. Esto fue desmentido por el aludido, que presentó un documento que señala que su cese fue “a petición propia”.

Budiño señaló que el procurador Pedro Pascual ha seguido con su profesión y con sus guardias,algo que “no pueden decir otros candidatos de otras formaciones políticas, que por cierto han sido cesados y no dimitidos de su puesto institucional, orgánico. Si a mí me cesan tengo potestad para poder cobrar el paro los meses que no tengo empleo, en cambio si dimito para dar el salto a unas listas, lo hago sin remuneración. Que lo sepan los abulenses, aseguró Budiño, que aseguró que “se vuelven a utilizar las instituciones abulenses con fines políticos”.

Por su parte, Hernández Herrero rebatió esta acusación que calificó de “muy grave” y que “tendrá que demostrar”. “El dinero de las prestaciones es para otro perfiles y no para el ex delegado de la Junta, que ni lo ha solicitado ni lo va a solicitar”, afirmó.

Además, el candidato popular indicó que Budiño “está muy nervioso” por su candidatura y argumentó que con estas declaraciones también “dice a las claras qué precampaña quiere XAV: la de la bronca, la descalificación personal y la demagogia”. Además, dio 24 horas al presidente de Por Ávila para que retire las acusaciones o, en caso contrario, anunció que acudirá a los tribunales.

Budiño replicó pidiendo al PP que no “tergiverse sus declaraciones” y aseguró que “en ningún momento ha mencionado a nadie”.

Sigue los temas que te interesan