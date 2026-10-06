El coordinador provincial de Izquierda Unida en Segovia, Carlos Serrano, y el coordinador autonómico, Juan Gascón, en una imagen de archivo Nacho Valverde ICAL

Carlos Serrano da el 'sorpasso' a Juan Gascón en IU de Castilla y León antes de la votación previa a la XIII Asamblea

Izquierda Unida de Castilla y León ha cerrado el proceso de votación previo a su XIII Asamblea autonómica.

Lo ha hecho con la elección de la candidatura encabezada por Carlos Serrano, coordinador provincial de IU en Segovia, como la más votada para la nueva Coordinadora de la organización.

La lista de Serrano obtuvo el 57,7% de los votos, frente al 37% cosechado por la candidatura liderada por el actual coordinador autonómico, Juan Gascón.

El 5,3% de los votos fue en blanco.

La votación constituye uno de los principales pasos previos a la XIII Asamblea de IU Castilla y León, que se celebrará el próximo 17 de octubre en Valladolid y en la que se cerrará formalmente el proceso de renovación de la organización autonómica.

En paralelo a la elección de la nueva Coordinadora, la militancia también se pronunció sobre los documentos políticos planteados para la nueva etapa.

El texto defendido por la candidatura de Carlos Serrano obtuvo el 52,9% de los votos, mientras que el documento respaldado por la candidatura de Juan Gascón alcanzó el 37,1%, según informó IU en un comunicado recogido por Ical.

Por otro lado, el informe de gestión de la anterior dirección, encabezada por Juan Gascón, recibió el respaldo del 57% de los votos emitidos.

El proceso de votación se ha desarrollado después de varias semanas de participación de la militancia, con debates en las distintas asambleas locales y provinciales y la presentación de las propuestas de las dos candidaturas que finalmente concurrieron al órgano de dirección.

Durante este periodo, los afiliados han podido debatir los documentos políticos y las propuestas planteadas para la nueva etapa de Izquierda Unida en Castilla y León, además de analizar el trabajo desarrollado por la organización durante los últimos años.

La votación supone así el cierre de una de las principales fases del proceso previo a la XIII Asamblea, que tendrá lugar en Valladolid. En ella, IU Castilla y León abordará las principales líneas políticas y organizativas que marcarán el rumbo de la formación durante los próximos años.

Será además la Coordinadora reunida en la Asamblea la que elegirá al nuevo coordinador de IU Castilla y León, una vez concluido el proceso de renovación de los órganos de la organización.