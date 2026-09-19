Blanco reclama una “financiación autonómica justa” que tenga en cuenta las “características” de CyL

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, reclamó este sábado desde Villarcayo (Burgos) una “financiación autonómica justa” que tenga en cuenta las características de esta comunidad autónoma, la “más extensa de España” y con una población envejecida.

Así lo indicó durante la celebración del Día de la Provincia de Burgos 2026, que se celebró este año en la localidad de las Merindades y contó con la asistencia del presidente de la institución provincial, Borja Suárez, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, así como el alcalde del municipio, Adrián Serna.

En su intervención ante los medios, Blanco reiteró la petición del Ejecutivo autonómico, que solicita una financiación autonómica “justa” para esta tierra, y que además tenga en cuenta que este territorio cuenta con un 25 por ciento de la población envejecida.

Un porcentaje superior a la media de la Unión Europea (19 por ciento) y de España (20 por ciento). En este punto, cargó contra el Gobierno central, al que acusó de “defender sus intereses” y las “cesiones a sus socios de Gobierno”.

“Frente a ellos, nosotros siempre vamos a defender Castilla y León y a seguir apostando por esta Comunidad y por Burgos”, afirmó Isabel Blanco, que destacó la importancia de participar en un evento como el de hoy en Villarcayo.

“Hoy teníamos que estar aquí. Castilla y León es una comunidad eminentemente rural y la Junta tiene un compromiso real con el municipalismo, con el mundo rural y sus alcaldes”, afirmó.

Se dirigió así a los alcaldes y alcaldesas de los municipios de esta provincia, a los que agradeció su trabajo diario, un esfuerzo que “en muchas ocasiones no se ve y no se reconoce de forma pública”, pero que les hace estar “en primera línea para ayudar a los vecinos a solucionar sus problemas del día a día”.

La vicepresidenta recordó en su discurso que Burgos cuenta con 371 municipios, de los cuales, 361 tienen menos de 2.000 habitantes.

“De ahí la importancia de una comunidad como esta y de nuestro mundo rural”, afirmó Blanco, que puso sobre la mesa la importancia de “seguir mejorando la vida de las personas que viven en los pueblos”, y seguir generando oportunidades.

Hizo alusión así a los datos de nacimiento en la Comunidad, y celebró que “poco a poco” se está incrementando la población en esta comunidad, aunque esto es fruto del trabajo de muchos años de los profesionales para contar con servicios de calidad en el mundo rural.

“Unos servicios que en nuestro mundo rural cuestan un 52 por ciento más”, indicó Blanco, que añadió que prestar ayuda a domicilio es un 78 por ciento más caro, mientras que la educación primaria supone un 33 por ciento más en el mundo rural.

Algo parecido ocurre con la atención que se presta a los mayores de 75 años, que “cuesta siete veces más que a adultos que son más jóvenes”.

Sin embargo, la vicepresidenta Blanco defendió que, pese al costo, desde la Junta de Castilla y León se realizan estas tareas, y la comunidad es un referente a nivel nacional, y por ello consideran tan importante contar con una financiación justa, que permita “mantener estos servicios de calidad”.