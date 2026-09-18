Mañueco declara dos viviendas, 13.178 euros en cuentas y una hipoteca de 193.869: una consejera tiene casi un millón

Un BMW de segunda mano en el garaje del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, una Suzuki de 1999 como única moto del Ejecutivo y casi un millón de euros en fondos, carteras y seguros de ahorro a nombre de la consejera de Movilidad e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián.

Mañueco cuenta, además, dos viviendas en Salamanca, con 13.178 euros en cuentas y una hipoteca de 193.869 euros.

Esa es la radiografía que deja la declaración de bienes del Gobierno de coalición de PP y Vox: un patrimonio repartido entre Salamanca, Ávila, León, Valladolid, Burgos, Zamora y Madrid, con más liquidez en el banco de la que parece y más deuda de la que se ve a simple vista.

Este viernes, la Consejería de la Presidencia publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León las declaraciones de bienes, derechos patrimoniales y obligaciones de los doce miembros de la Junta.

El documento, también disponible en el portal de Gobierno Abierto, cumple la Ley 3/2016 del Estatuto de los Altos Cargos. Siete de ellos ya habían presentado una versión similar en las Cortes por su condición de procuradores. Ahora el mapa queda completo.

19 viviendas y 20 fincas rústicas

La foto de conjunto es esta: 19 viviendas en distintos regímenes de propiedad, 20 fincas rústicas, dos locales y una docena de inmuebles de otro tipo −sobre todo garajes−.

En el apartado móvil, 13 turismos −con BMW, Audi y Mercedes como marcas recurrentes− y una motocicleta. En las cuentas bancarias hay más de un millón de euros. El problema es que no llegan para tapar lo que deben: la suma de préstamos y créditos supera los 1,2 millones.

Más de medio centenar de bienes inmuebles aparecen en las declaraciones. El grueso son casas y pisos. El presidente, Alfonso Fernández Mañueco, reconoce dos viviendas en Salamanca −su ciudad− y el 4,76% de un inmueble rústico en Villaverde de Íscar (Segovia).

No es, sin embargo, quien más propiedades suma. Ese puesto corresponde a Cristina Sanchidrián, consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Declara cinco casas: tres en Ávila y dos en Madrid. Es el patrimonio residencial más extenso del Ejecutivo.

La mayoría se queda en dos viviendas, el mismo número que el presidente. Carlos Pollán, vicepresidente y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, tiene un par en Carbajal de la Legua y León. Isabel Blanco, vicepresidenta segunda, declara dos en Monfarracinos y Madrid.

Carlos Fernández Carriedo, titular de Economía y Hacienda, dos en Valladolid. Joaquín Antonio Pino, de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, dos en Ávila y la Comunidad de Madrid.

Alejandro Vázquez, de Sanidad, dos en Burgos y Tudela de Duero. María Pardo, de Educación, dos en Simancas y Madrid.

Con una sola vivienda figuran Luis Miguel González Gago (Presidencia), Juan Carlos Suárez-Quiñones (Industria, Universidades, Empleo y Comercio), María González Corral (Medio Ambiente y Energía) y Alberto Díaz Pico (Cultura, Turismo y Deporte).

El caso de Suárez-Quiñones tiene un matiz rural de peso: un tercio de 16 fincas rústicas en la provincia de León.

13 vehículos y una moto

Tres consejeros −María González Corral, María Pardo y Joaquín Antonio Pino− aseguran no tener ningún vehículo a su nombre. El resto compone un parque heterogéneo, con predilección por las berlinas y SUV alemanes.

Pollán es el único con moto: una Suzuki Burgman de 1999. Fernández Carriedo es quien más coches declara, tres: un Audi A6 2.0 TDI, un Audi Q3 y un Volkswagen T-Roc, este último comprado este mismo año. Mañueco tiene dos, un BMW de segunda mano y un Audi Q3.

Vázquez también dos: un Citroën C3 y un Renault Austral.Los más veteranos del aparcamiento son el Volvo S60 berlina de González Gago y el Mercedes Clase A de Suárez-Quiñones, con 24 y 22 años respectivamente.

El Ejecutivo, en materia de coches, mezcla renovación reciente con vehículos que ya han cumplido mayoría de edad.

Un millón en el banco

El saldo total en cuentas de los miembros de la Junta asciende a 1,08 millones de euros. En varios casos se trata de depósitos en régimen ganancial, así que la cifra no equivale siempre a patrimonio exclusivo.

Alejandro Vázquez encabeza la lista con 407.074 euros. Le sigue González Gago, con 397.132, e Isabel Blanco, con más de 144.000. En el otro extremo están Joaquín Antonio Pino (9.712,96 euros) y María González Corral (7.800).

Entre 10.000 y 100.000 euros aparecen Alberto Díaz Pico (más de 98.000), Fernández Carriedo (más de 47.000), Pollán (más de 41.000), Suárez-Quiñones (más de 22.200), Mañueco (13.178,57) y María Pardo (10.800).

Las cuentas más saneadas son las de Isabel Blanco, González Gago y Fernández Carriedo: no tienen préstamos ni créditos pendientes. Los otros nueve adeudan al banco 1,2 millones. La cifra más alta es la de Sanchidrián, 350.000 euros. Detrás van Mañueco (193.869,08), Joaquín Antonio Pino (164.766,73) y González Corral (154.000).

Las inversiones de Sanchidrián

Donde el patrimonio deja de ser ladrillo y asfalto y se convierte en papel financiero, Sanchidrián vuelve a destacar. Roza el millón de euros en cuentas financieras, fondos de inversión, carteras, seguros de ahorro y otros instrumentos. Es, con diferencia, la declaración más voluminosa del Ejecutivo en este capítulo.

A mucha distancia aparecen Mañueco, con más de 161.000 euros en planes y fondos, y el también abulense Joaquín Antonio Pino, con más de 140.000. Isabel Blanco admite 49.309 euros en un plan de pensiones de Caja Rural.

Suárez-Quiñones declara casi 5.000 euros en acciones de ACC EMC Gold Corporation.

El presidente pone cara al Gobierno con un BMW de ocasión y dos casas en Salamanca. La consejera de Movilidad concentra el mayor bloque de viviendas y, sobre todo, el mayor paquete inversor.

Entre ambos extremos se mueve un Ejecutivo de doce personas con fincas en León, pisos en Madrid, un T-Roc recién comprado y una moto que lleva 27 años sobre la carretera.

Así queda el inventario del Gobierno de coalición: más casas que coches nuevos, más deuda que liquidez neta y, en el centro de la foto, una consejera que concentra ella sola el mayor bloque de viviendas y de inversiones del Ejecutivo.