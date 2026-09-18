La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, ha mantenido hoy una primera reunión de trabajo con los representantes de las compañías de distribución eléctrica JCYL

Castilla y León urge al Gobierno a ampliar la red eléctrica para desbloquear 15.000 millones en inversiones

La red eléctrica se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el desarrollo de nuevos proyectos industriales y empresariales en Castilla y León.

Así, la Junta y las compañías distribuidoras que operan en la Comunidad han coincidido en señalar la saturación de las redes de transporte y distribución como un problema que dificulta la conexión de nuevos consumos.

Y es que según los datos manejados por el Ejecutivo, mantiene pendientes de planificación inversiones privadas por valor de 15.000 millones de euros.

La situación fue uno de los asuntos centrales de la primera reunión de trabajo que la consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, mantuvo este jueves con representantes de las empresas encargadas de la distribución eléctrica en la Comunidad.

Sobre la mesa estuvieron tanto la capacidad actual de la red como los cambios normativos aprobados recientemente por el Estado y las actuaciones previstas para los próximos años.

El encuentro sirvió para constatar una preocupación compartida por la Junta y las compañías del sector ante las dificultades para atender nuevas demandas eléctricas.

La saturación afecta especialmente a aquellos proyectos que necesitan incrementar de forma significativa su consumo, una circunstancia que condiciona la implantación de industrias, la creación de nuevos polígonos industriales y otros desarrollos empresariales.

“Esta saturación supone un freno en el desarrollo económico de la Comunidad”, señala la Junta, que cifra en 15.000 millones de euros la inversión privada que permanece pendiente de las actuaciones de planificación necesarias para poder avanzar.

El problema no se limita, por tanto, a la disponibilidad inmediata de nuevas conexiones. La capacidad de la red condiciona también la planificación de futuros proyectos y la posibilidad de que determinadas iniciativas empresariales puedan instalarse en Castilla y León.

Ante esta situación, la Administración autonómica ha planteado la necesidad de que el Gobierno central apruebe “sin más demora” la planificación de la Red de Transporte 2025-2030.

La Junta reclama que el documento incorpore las demandas que presentó durante el periodo de alegaciones con el objetivo de aliviar la congestión existente y aumentar la capacidad disponible para nuevos consumos.

Otro de los asuntos planteados durante la reunión fue la participación de la Administración autonómica en la selección y priorización de los proyectos considerados estratégicos para Castilla y León. La Junta considera que esta participación permitiría tener en cuenta las necesidades específicas de la Comunidad a la hora de determinar las actuaciones que deben acometerse sobre la red.

La reunión abordó además la reciente regulación de los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.

También se analizaron las alegaciones formuladas por la Junta a la normativa estatal relacionada con los centros de procesamiento de datos, instalaciones que pueden requerir una elevada capacidad de suministro eléctrico.

En la reunión participaron representantes de Iberdrola Distribución I-DE, Unión Fenosa Distribución UFD, E Distribución y Viesgo Distribución Eléctrica, además de las asociaciones que agrupan a pequeños distribuidores Arpydecal, CIDE y Aseme.