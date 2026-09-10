Exigió a Mañueco volver de Cádiz pero defiende que Sánchez trabaje desde la playa: Puente, retratado en TV

Óscar Puente se ha visto obligado a explicar en televisión por qué reclamó el pasado año al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que interrumpiera sus vacaciones y regresara de Cádiz durante los incendios mientras ahora defiende que Pedro Sánchez puede seguir al frente de sus responsabilidades aunque se encuentre fuera de su despacho.

La contradicción ha salido a relucir durante una entrevista de Cristina Pardo en Antena 3 al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, en la que ambos analizaban la situación de Ceuta 41 días después de la avalancha de inmigrantes.

Puente había defendido previamente las vacaciones del presidente del Gobierno y había rechazado que su ausencia física significara que no estuviera pendiente de la crisis.

“Esto de que el presidente del Gobierno no tenga derecho, como el resto de los mortales, a tener unas vacaciones es algo que no entiendo”, ha asegurado.

El ministro ha insistido además en que actualmente no es necesario encontrarse físicamente en un despacho para continuar trabajando.

“Yo estoy seguro de que el presidente del Gobierno estaba todo el tiempo al teléfono y de videollamadas y lleva el despacho en su bolsillo, como hacemos todos los políticos”, ha afirmado.

Puente ha puesto incluso su propio ejemplo. “Yo me llevo el despacho en el bolsillo, vaya donde vaya, porque no hay vacaciones. Uno teletrabaja, pues a veces desde la playa, desde donde está”, ha añadido.

“Que se vuelva de Cádiz a Castilla y León”

Ha sido entonces cuando Cristina Pardo ha recuperado las palabras que el propio Óscar Puente dirigió a Alfonso Fernández Mañueco durante los incendios forestales del pasado año en Castilla y León.

“Sé que ha debido cambiar usted de opinión otra vez porque el año pasado, con los incendios en Castilla y León, usted se refirió a Fernández Mañueco diciendo: ‘Que se vuelva de Cádiz a Castilla y León’”, le ha recordado.

Y ha insistido: “Usted dijo que él tenía que volver a hacerse cargo de los incendios, pero, en cambio, Sánchez puede trabajar desde la playa”.

Dile a Mañueco que las vacaciones están sobrevaloradas. Que se vuelva de Cádiz a CyL que se está quemando de arriba a abajo. Anda. Que igual a ti te hace caso. https://t.co/ienzsSxDb0 — Óscar Puente (@oscar_puente_) August 11, 2025

Puente ha intentado justificar su postura recordando que durante aquella emergencia “se habían celebrado cuatro Cecopi” sin la presencia de Mañueco.

La explicación no ha frenado a Pardo, que ha vuelto a plantearle directamente la aparente contradicción: “Entonces Mañueco sí y Sánchez, ¿no? O sea, ¿con los incendios sí y con Ceuta no?”.

Puente sostiene que “son cosas distintas”

El ministro ha defendido que ambos casos no son comparables.

“Yo creo que son cosas distintas”, ha respondido antes de argumentar que, en el caso de los incendios, el presidente autonómico tenía una responsabilidad directa en la coordinación de la emergencia.

“Quien tiene la máxima responsabilidad del centro de coordinación es el presidente de la comunidad y, por tanto, creo que debía estar al frente”, ha explicado.

Cristina Pardo ha puesto entonces en duda la solidez de esa explicación con una última pregunta: “¿Usted se cree esto que me está diciendo? ¿Le parece convincente?”, a lo que Puente ha respondido con un somero “Sí”.

El intercambio se ha producido después de que el propio Puente reconociera que se precipitó el pasado 1 de agosto cuando dio por resuelta la crisis de Ceuta en sus redes sociales.

“Es simplemente una precipitación fruto de la información de la que yo disponía en ese momento”, ha admitido. Según ha explicado, entonces se trasladó que el grueso de los migrantes que habían entrado había regresado y “muchos pensamos que la crisis estaba resuelta”.

Igea: "¿Dónde estaba él cuando reunimos a los alcaldes en la pandemia?"

Las explicaciones han desatado reacciones también en la Comunidad Autónoma. Especialmente significativa es la del expresidente de Castilla y León, Francisco Igea (C's), quien ha asegurado: “Óscar y sus cosas. Ni siquiera sabe quién preside el Cecopi en Castilla y León”.

Oscar y sus cosas. Ni siquiera sabe quien preside el Cecopi en Castilla y Leon. Habría que recordarle donde estaba el cuando reunimos a todos los alcaldes durante la pandemia y nos mandó al bueno de Manolo Sarabia https://t.co/2dkdXV67up — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) September 10, 2026

Y es que el Plan Infocal vigente, aprobado por el Decreto 6/2025, establece que, cuando un incendio alcanza IGR 2, la Dirección Provincial de la Emergencia recae en un Comité de Dirección formado por el delegado territorial de la Junta y el subdelegado del Gobierno, correspondiendo las funciones de dirección al primero.

Igea ha ido además un paso más allá al recordar un episodio de la crisis sanitaria, cuando Puente era alcalde de Valladolid: “Habría que recordarle dónde estaba él cuando reunimos a todos los alcaldes durante la pandemia y nos mandó al bueno de Manolo Saravia”.