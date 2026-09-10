Carriedo carga contra el Gobierno en la crisis de Ceuta: “Ha mentido y no ha estado a la altura”

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para ser claro ante la crisis de Ceuta e incidir en que “el Gobierno no ha estado a la altura”.

“Nuestra opinión es la que tienen la mayoría de los medios de comunicación que tienen acceso a la información. Está claro que el Gobierno sabía de esta información, con carácter previo y de que la invasión se podía producir”, ha afirmado el portavoz.

El portavoz ha añadido que el Gobierno “podía haber tomado medidas y Marruecos también” pero que “nada se puso en marcha” afirmando que “el Gobierno ha mentido y es evidente”, apuntando que los profesionales de España, y los servicios de inteligencia “hicieron su labor”.

“El Gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias, aún teniendo la información. Estamos ante una invasión. Es evidente. El presidente del Gobierno aseguró que la invasión era un ataque y una violación a la integridad territorial de España”, ha explicado Carlos Fernández Carriedo.

Ha terminado con un “el Gobierno no actuó y sigue sin hacerlo”.