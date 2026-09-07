Mañueco critica la "ocultación" de Sánchez en Ceuta: "Hay que devolver a todos los inmigrantes por donde han venido"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha denunciado este lunes la postura de "ocultación" del Gobierno de Pedro Sánchez ante la crisis de Ceuta. "Hay que eliminar la invasión devolviendo a todos los inmigrantes por donde han venido", ha afirmado.

Mañueco se ha pronunciado así a su llegada al desayuno informativo de Fórum Europa, en el que ha participado el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. A juicio del presidente de la Junta, la postura de Sánchez es "absolutamente inaceptable".

"Se mueve entre la dejación, la incompetencia y una postura de ocultación totalmente inadmisible. Ceuta no está sola, en estos momentos el dolor y la preocupación de Ceuta y de los ceutíes es la nuestra y su derecho a vivir en paz y seguridad es lo que defendemos todos los españoles", ha afirmado.

Mañueco ha abogado por ir "al origen y a la raíz del problema" y ha asegurado que "el origen y la raíz del problema es la invasión que se ha producido en Ceuta".

"Todo el mundo coincide en que ha habido un ataque a nuestras fronteras y lo que hay que hacer es eliminar cuanto antes esa invasión y ese ataque devolviendo a todos los inmigrantes por donde han venido", ha insistido.

"Que vuelvan todos"

El jefe del Ejecutivo autonómico ha asegurado que el Gobierno "tiene que hacer todo lo que esté en su mano para que vuelvan por donde han venido todos los que entraron ilegalmente y efectuaron esa invasión a las fronteras de nuestro país".

"La postura de Sánchez y de su Gobierno es inaceptable y nadie ni en Ceuta ni en España comparte esa teoría", ha añadido.

Mañueco ha mostrado su apoyo y acompañamiento a Vivas, al que ha calificado como "un ejemplo de valentía, sentido común, entereza, liderazgo en la gestión de un momento de crisis muy importante para Ceuta y para España".

"Él pisa la calle, está al cabo de los problemas de la gente, muy cercano a todas las personas y está siendo un ejemplo en la defensa de Ceuta, de su dignidad, de su honor, de la españolidad de Ceuta, tan importante para los ceutíes pero también para todos los españoles", ha afirmado.

Y ha querido trasladar, en nombre de todos los castellanos y leoneses, toda la "admiración y el respeto" hacia su persona y hacia el pueblo de Ceuta ante la "invasión" que han sufrido. "Estamos con ellos", ha zanjado.

Seis presidentes arropan a Vivas

La presencia de Mañueco en este desayuno informativo se ha unido a la de otros cinco presidentes autonómicos de comunidades gobernadas por el PP que han querido arropar a Vivas.

Así, en el acto, se ha podido ver a Juanma Moreno (Andalucía), Isabel Díaz Ayuso (Comunidad de Madrid), Alfonso Rueda (Galicia), Fernando López Miras (Región de Murcia), Juanfran Pérez Llorca (Comunidad Valenciana) y Juan José Imbroda (presidente de Melilla).

Encabezando la nutrida representación del Partido Popular se ha encontrado su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, acompañado por distintos dirigentes orgánicos de la formación como Borja Sémper, Miguel Tellado o Cuca Gamarra.

Asimismo, además de los presidentes autonómicos también han asistido líder regionales populares como Mar Vaquero (Aragón), Javier de Andrés (País Vasco), Alejandro Fernández (Cataluña), Paco Núñez (Castilla-La Mancha) o Álvaro Queipo (Asturias).