Mil empleos públicos menos en CyL: CSIF exige más plantilla, 35 horas semanales y concurso de traslados en Correos

CSIF se moviliza en Valladolid por el incumplimiento del acuerdo marco en Correos JIF

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado este jueves movilizaciones ante las oficinas principales de Correos en las capitales de Castilla y León para denunciarlo.

Según sostiene la organización, el incumplimiento del Acuerdo Marco alcanzado con la empresa pública y la reclamación de mejoras laborales y un refuerzo de las plantillas.

Las concentraciones se celebran esta mañana y suponen el inicio de un calendario de protestas que continuará el próximo 17 de septiembre en todas las provincias y culminará el día 30 con una movilización en Madrid.

El responsable de CSIF Castilla y León en Correos, Bienvenido Prieto, ha advertido de que la situación de la plantilla tiene ya consecuencias directas sobre la calidad del servicio que reciben los ciudadanos.

“En Castilla y León llevamos desde 2010 hasta 2026 con mil puestos de trabajo menos y trabajo hay, además de puestos sin cubrir”, ha asegurado.

Prieto ha denunciado que la falta de personal afecta especialmente al reparto y está provocando acumulación de correspondencia y paquetería.

“El cartero quiere llegar, pero le es imposible llegar porque Correos no pone los medios suficientes”, ha señalado.

Entre las principales reivindicaciones de CSIF figura la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales, la convocatoria de concursos de traslados, la consolidación de empleo.

También la puesta en marcha de procesos de salidas voluntarias y jubilaciones que permitan rejuvenecer las plantillas.

El sindicato recuerda además que el personal de Correos continúa trabajando con un convenio colectivo cuya vigencia se remonta a 2011.

“Un convenio tiene que renovarse y los derechos de los trabajadores se van quedando obsoletos”, ha lamentado Prieto.

CSIF sostiene que Correos asumió una serie de compromisos en el Acuerdo Marco, entre ellos el refuerzo de las plantillas, la implantación de las 35 horas, la transformación de contratos a tiempo parcial en jornadas completas y el desarrollo de un plan de rejuvenecimiento.

Sin embargo, el sindicato denuncia que buena parte de estas medidas continúan sin materializarse.

Trabajadores pendientes de volver a sus provincias

Una de las reclamaciones que CSIF considera más urgentes es la convocatoria de un concurso de traslados.

Según Prieto, hay empleados que, después de aprobar procesos de consolidación o conseguir una plaza, continúan destinados fuera de sus provincias de origen durante años.

“Hay gente que está todavía en otras provincias esperando para poder ir a casa después de aprobar”, ha explicado el responsable sindical.

La organización reclama también que se desbloqueen las salidas voluntarias del personal laboral y que se impulse una nueva consolidación de empleo para cubrir las necesidades existentes.

Según los cálculos manejados por CSIF, hace varios años se planteaba una oferta de entre 4.000 y 4.500 plazas en toda España, una cifra que, a juicio del sindicato, se ha quedado ya claramente insuficiente debido a las jubilaciones y salidas producidas desde entonces.

El representante de CSIF ha reconocido que el volumen de correspondencia tradicional ha descendido, pero ha destacado el crecimiento de la paquetería como consecuencia del comercio electrónico.

“La carta puede ir bajando, pero el mercado de internet sigue subiendo. La venta online y la paquetería se están disparando y eso provoca que se acumulen muchos paquetes y muchas cartas”, ha explicado.

El sindicato calcula que en Castilla y León trabajan actualmente alrededor de 2.556 personas en Correos, aunque denuncia dificultades para conocer con exactitud la situación de las plantillas.

“La empresa no nos facilita todos los datos. Hemos pedido la relación de puestos de trabajo, no queremos nombres, queremos datos”, ha indicado Prieto.

Retrasos en el reparto y problemas en el medio rural

CSIF alerta de que la falta de trabajadores está teniendo repercusiones directas en los ciudadanos, tanto en el medio rural como en las zonas urbanas y los municipios del entorno de las grandes ciudades.

Prieto ha advertido de que existen zonas en las que se han acumulado numerosos días sin reparto y ha relacionado esta situación con la falta de cobertura de bajas, vacaciones y otras ausencias.

El responsable sindical ha utilizado una comparación para describir la situación que, a su juicio, soportan los trabajadores de Correos.

“Es como si vas a un bar y pides una Coca-Cola: pagas una. Si quieres dos, tienes que pagar dos. Aquí parece que quieren dos trabajos al precio de uno y eso se hace a costa del sudor de los trabajadores”, ha afirmado.

CSIF denuncia que la reducción de las plantillas está incrementando las cargas de trabajo y repercutiendo también en la seguridad laboral.

Prieto asegura que los empleados trabajan bajo una presión creciente para intentar completar repartos que, con las plantillas actuales, considera imposibles de asumir.

El sindicato vincula además el aumento de la carga de trabajo con un incremento de la siniestralidad laboral y reclama que se adopten medidas para evitar que los trabajadores tengan que acelerar el ritmo hasta comprometer su seguridad.

Críticas por la venta de productos ajenos al servicio postal

Otra de las críticas planteadas por CSIF se refiere a la incorporación de tareas comerciales que, según el sindicato, no forman parte de la función tradicional del servicio postal.

Prieto ha cuestionado que los trabajadores tengan que participar en la comercialización o captación de clientes para determinados productos, como seguros.

“Nosotros estamos para prestar un servicio público, no para hacer competencia a otras empresas”, ha señalado.

CSIF insiste en que Correos debe reforzar su función como servicio público de interés general y destinar los recursos disponibles a mejorar la atención y el reparto.