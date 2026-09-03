Los meteorólogos advierten de un cambio inminente en Castilla y León: llega el granizo, las tormentas y los vendavales

Mientras estamos a las puertas del pico de la ola de calor que había prevista para esta semana, los meteorólogos ya advierten de que se producirá un cambio inminente del tiempo en Castilla y León y prácticamente todo el territorio peninsular.

A partir de este viernes, 4 de septiembre, se espera un aumento de la nubosidad y la existencia de algunos chubascos acompañados de barro, como consecuencia de la llegada de una masa de polvo sahariano, en ciertas zonas por la aproximación de un embolsamiento de aire frío situado en el Atlántico.

Así lo ha advertido el portal de Meteored, donde han explicado que esta depresión está reforzando la advección cálida sobre Castilla y León, pero a partir de este viernes comenzará a aportar nubosidad media y alta que irá de oeste a este.

Se espera que la nubosidad pueda llegar a ser abundante por momentos este viernes, lo que frenaría el ascenso de las máximas junto al polvo sahariano.

Está previsto que haya precipitaciones débiles y dispersas al norte de la Comunidad, que irán acompañadas de barro por el polvo sahariano que se adentrará en toda la zona.

Desde Meteored incluso advierten de que no están descartadas algunas tormentas aisladas y avanzan que los núcleos tormentosos irán a más a partir del fin de semana porque la vaguada se adentrará por el oeste peninsular, provocando un repunte de la inestabilidad y un descenso en los termómetros.

Las últimas actualizaciones del modelo europeo señalan que habrá un aumento de las tormentas que dejarán chubascos intensos, granizadas y vendavales en zonas de Castilla y León. Tampoco se descartan algunos chaparrones aislados en otros puntos, sobre todo durante la tarde.

A partir del domingo, los núcleos tormentosos estarán concentrados en el noreste, con tormentas aisladas pero localmente fuertes en el noreste de Castilla y León.

También se esperaban chubascos de poca entidad y dispersos. Desde Meteored apuntan que todavía no se espera una situación de inestabilidad a corto y medio plazo, estando las temperaturas por encima de la media, especialmente en la primera mitad.