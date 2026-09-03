Carlos Martínez: "Ningún socialista ni persona de bien puede estar cómodo donde insultan a uno de los suyos"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, durante su rueda de prensa de este jueves en las Cortes Eduardo Margareto ICAL

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha asegurado este jueves que "ningún socialista ni ninguna persona de bien puede sentirse cómodo en una plaza donde se insulta a uno de los suyos", en referencia a la asistencia de cargos del partido a las manifestaciones por Ceuta de este miércoles.

Además, ha negado que el partido amenazara a los dirigentes de la formación que acudieran a las concentraciones, pese a que este miércoles la número dos del PSOECyL, Nuria Rubio, les lanzó una clara advertencia. "Tendrán que explicar el motivo y la razón por la que acuden", aseveró.

Martínez lo ha negado. "Es falso. Yo soy absolutamente respetuoso con la autonomía municipal y con que, en cada uno de los contextos, los alcaldes tienen que ser libres de posicionarse porque nadie mejor que ellos conocen la realidad de su territorio, suyos los aciertos y suyos los errores", ha afirmado.

Horas antes, Rubio recordaba que el partido no compra "los postulados de la derecha y la extrema derecha que están detrás de estas convocatorias" aunque precisaba que no se había dado "ninguna orden".

"Ningún socialista puede estar cómodo"

Diez se desmarcó de la línea oficial de Ferraz y estuvo en la plaza de San Marcelo. El alcalde leonés defendió su presencia como apoyo al pueblo ceutí, defensa de las fronteras y "altura de Estado", no como un acto contra el Gobierno.

Miles de personas llenaron también otras plazas de Castilla y León con banderas de España y de Ceuta. Martínez ha intentado separar dos mundos dentro de esas mismas concentraciones.

"Yo he dicho que hay miles de ciudadanos y ciudadanas que salieron en este país, también en León, porque creyeron que estas convocatorias eran una muestra de apoyo a Ceuta y otros muchos que salieron con otras intenciones, de generar tensión y de ejercer de altavoz de esa involución de derechos", ha afirmado.

Acto seguido ha reafirmado su tesis. "Estoy convencido de que ningún socialista ni ninguna persona de bien puede estar cómodo en una manifestación en la que se está insultando a uno de los tuyos, uno de los representantes elegidos democráticamente por la mayoría del pueblo español", ha apuntado.

El líder del PSOECyL ha asegurado que "entendiendo que cada uno puede tener sus intenciones, al final el eco y el altavoz se daba a quien se daba".

La "obsesión enfermiza" del PP

El dirigente socialista ha acusado, además, al PP de tener "una obsesión enfermiza con derribar a un Gobierno democráticamente elegido", después de que la portavoz popular, Leticia García, acusase a los socialistas de "amenazar" a los cargos que acudieran a las manifestaciones.

A juicio de Martínez, "la derecha no sabe estar en la oposición y entiende el ejercicio de alcanzar el poder desde el punto de vista de incendiar las calles".

Según el secretario general del PSOECyL, miles de ciudadanos de toda España y de Castilla y León salieron "de buena fe bajo la pancarta de la solidaridad con Ceuta". Esa movilización, sostiene, "fue aprovechada para generar tensión social, crispación e incendiar las calles".

"Fue utilizada por el PP, Feijóo y Mañueco, en interés meramente partidista", ha apuntado. Y ha añadido un reproche que no admite matices. "Ver cómo se cantaba el Cara al Sol no es forma de defender Ceuta ni de defender nuestra soberanía", ha afirmado.

Además, ha tildado de “infame” la proposición no de ley presentada este jueves por Vox en defensa de la soberanía española de Ceuta y que el PP ha anunciado que apoyará en el pleno de las Cortes de los próximos 10 y 11 de septiembre.

El líder autonómico busca no romper del todo con alcaldes como Diez, a quienes reconoce margen municipal, y al mismo tiempo marcar una línea roja.

Quien acude a una plaza donde se insulta al presidente del Gobierno, según su razonamiento, acaba sirviendo de altavoz a quienes quieren convertir una crisis de Ceuta en un instrumento de desgaste.

El debate queda servido. Unos vieron en las plazas un grito de solidaridad y de defensa de una ciudad española. Martínez ve una operación para incendiar las calles. En medio, cargos socialistas han decidido que su territorio y lo que consideran una cuestión de Estado pesan más que la disciplina de partido.