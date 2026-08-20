Castilla y León, en alerta por altas concentraciones de ozono y partículas en estas zonas: piden tomar precauciones

Cortes de tráfico en Valladolid tras un episodio de ozono. Rubén Cacho / ICAL

La Junta de Castilla y León ha emitido un aviso tras registrarse altas concentraciones de partículas y ozono, especialmente en la zona oeste y centro de la Comunidad, por lo que invitan a la población a tomar una serie de precauciones.

Los datos han sido recogidos de la Red de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León y desde la Junta los achacan a la meteorología y a las emisiones de los incendios forestales de Las Hurdes, en Extremadura, y Braganza, en Portugal.

Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental han aconsejado evitar actividades que impliquen esfuerzo físico a toda la población, pero sobre todo los grupos de riesgo y personas vulnerables, que deben adoptar precauciones especiales.

Asimismo, recomiendan que las actividades que se desarrollen en campamentos, colegios o clubes deportivos, entre otros, no se realicen al aire libre.

También han aconsejado que, en la medida de lo posible, las ventanas de los edificios permanezcan cerradas, también los sistemas de ventilación interior forzados.

El departamento dirigido por Joaquín Antonio Pino, además, ha resaltado que se hará un seguimiento de este episodio, mientras que han trasladado a la ciudadanía que los datos de la calidad del aire se pueden consultar en tiempo real en distintas fuentes.

Una de ellas es la propia Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental (https://servicios.jcyl.es/esco/index.action).

Otras opciones son el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (https://sig.miteco.gob.es/calidad-aire/) o la Agencia Europea del Medio Ambiente (https://airindex.eea.europa.eu/AQI/index.html).

De la misma manera, la aplicación 'ICA Índice de calidad del aire' está disponible en la APP Store.