La Junta destina 7,1 millones de euros a impulsar los proyectos de unos 500 emprendedores en el medio rural

El presidente de la Junta de Castilla y Leó, Alfonso Fernández Mañueco y el consejero de Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. Rubén Cacho. ICAL.

La Junta de Castilla y León se compromete con el futuro de los pueblos.

El Gobierno autonómico ha movilizado 7,07 millones de euros para echar una mano a 479 emprendedores que han decidido dar el paso y levantar sus negocios en comarcas clave como Tierra de Campos, La Raya o las cuencas mineras.

Detrás de este impulso está la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo (Fafecyl), que ha repartido ayudas directas de 15.000 euros por proyecto.

La idea no es otra que dar un balón de oxígeno a quienes empiezan como autónomos para que el medio rural gane vida, diversifique su economía, retenga a sus vecinos y mantenga abiertos servicios que son vitales en el día a día.

Si se mira el mapa del reparto, los municipios mineros de León y Palencia se llevan la mayor parte de esta inyección económica.

Desde 2024, y con el respaldo del Fondo de Transición Justa, se han destinado 5,34 millones de euros para acompañar los primeros pasos de 364 nuevos autónomos.

Mientras tanto, en Tierra de Campos —a caballo entre León, Palencia, Valladolid y Zamora— 74 emprendedores ya han recibido 1,11 millones de euros, con la ventaja añadida de que el dinero ha llegado a sus bolsillos en un plazo medio de menos de mes y medio desde que presentaron los papeles.

Finalmente, el Plan Socioeconómico de La Raya, en Salamanca y Zamora, ha beneficiado a 41 emprendedores con 615.000 euros.

El programa suma además nuevas líneas de subvención para garantizar la continuidad del tejido emprendedor.

La Junta mantiene abierta la segunda convocatoria para los municipios englobados en Tierra de Campos y ha activado una nueva línea destinada a los 57 municipios del Nordeste de Segovia.

Los desempleados que decidan establecerse por cuenta propia en estas zonas podrán optar a la ayuda no reembolsable de 15.000 euros acreditando un gasto mínimo de 5.000 euros asociado al inicio de su actividad, con la financiación de las consejerías de Economía y Hacienda y de Industria, Universidades, Empleo y Comercio a través del Ecyl.