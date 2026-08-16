Exigen a la Junta medidas especiales de natalidad tras el desplome de nacimientos en León, Zamora y Salamanca

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha levantado la voz ante la Junta de Castilla y León para exigir un plan de choque que anime a tener hijos en la 'Región Leonesa'.

El toque de atención llega tras ver los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirman un jarro de agua fría para la demografía de León, Zamora y Salamanca: los nacimientos no paran de caer en lo que va de año.

Los leonesistas han llevado el asunto directamente a las Cortes con una batería de preguntas para que el Gobierno autonómico ponga cartas en el asunto y explique qué piensa hacer.

Y es que las cifras entre enero y mayo de 2026 hablan por sí solas: León, Zamora y Salamanca —junto con Palencia— son los únicos rincones de toda la comunidad donde nacieron menos niños que en el mismo tramo del año pasado.

La fotografía es especialmente preocupante en Zamora, que se sitúa a la cabeza del desplome en toda Castilla y León con una caída de los nacimientos que roza el 15,5%.

Por su parte, la provincia de Salamanca registró una bajada del 3,36%, mientras que en la provincia de León la reducción fue del 0,50%.

Desde UPL remarcan que este escenario de sangría demográfica en el oeste autonómico contrasta fuertemente con el comportamiento del resto de Castilla y León, donde el número de nacimientos ha crecido en dicho periodo.

Destaca el incremento experimentado en provincias castellanas como Burgos, con un ascenso del 11,87%, Segovia, que sube un 6,76%, Soria, con un 6,38% más, Ávila, que crece un 3,93%, o Valladolid, con un repunte del 0,45%. Ante este desequilibrio, el grupo parlamentario leonesista exige actuaciones directas que pongan freno a la despoblación y estimulen el reemplazo generacional en las tres provincias.