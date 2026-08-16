Alarma en Castilla y León: más de 100 detenidos por hurtos mediante técnicas de distracción a personas mayores

Dos detenidos en una última operación de la Policía Nacional por robar a ancianos mediante el método del "abrazo cariñoso". Archivo. CNP.

La Policía Nacional ha lanzado una alerta en Castilla y León ante el incremento de hurtos cometidos por bandas criminales organizadas e itinerantes que tienen como blanco principal a las personas mayores.

En los últimos tres meses, las operaciones policiales desplegadas en la Comunidad se han saldado con más de cien personas detenidas y un millar de identificados en el marco de estos dispositivos de prevención.

Según detalla el cuerpo policial, las víctimas seleccionadas suelen ser hombres y mujeres de entre 70 y 80 años que caminan solos o presentan problemas de movilidad.

Los delincuentes, de origen internacional y carácter itinerante, se desplazan cientos de kilómetros para cometer los robos y abandonar rápidamente la ciudad con el fin de dificultar la investigación.

Buscan intencionadamente este perfil de víctima aprovechando que, debido a la edad o al impacto emocional, pueden aportar menos detalles durante las pesquisas.

Las modalidades detectadas son variadas pero comparten el mismo patrón basado en la distracción sin emplear la violencia directa.

Entre las técnicas más habituales destaca el 'abrazo cariñoso', donde abordan a los mayores en la calle fingiendo conocerlos para sustraerles cadenas, relojes o carteras mientras los abrazan.

En los aparcamientos de los supermercados prolifera el hurto de 'la siembra', tirando monedas o llaves al suelo para que la víctima se agache y saquear el coche.

Del mismo modo, emplean la 'técnica de la mancha', arrojando líquidos a la ropa de quienes salen del banco para robarles con el pretexto de ayudarlos a limpiarse, a lo que se suman los engaños de falsos asistentes sociales en domicilios, las manipulaciones en cajeros automáticos y el clásico timo del tocomocho.

Desde la Policía Nacional solicitan la colaboración ciudadana para difundir pautas de prevención entre familiares y personas de edad avanzada.

Entre los consejos principales destacan rechazar cualquier contacto físico de desconocidos en la vía pública, evitar exhibir joyas o relojes de alto valor, extremar la precaución al retirar efectivo en los bancos y procurar que los mayores acudan acompañados a realizar sus compras o gestiones.