Sin los augurados daños oculares, pero con algún susto: el eclipse deja mareos, rescates y una menor extraviada

El eclipse solar que este miércoles convirtió a Castilla y León en uno de los principales puntos de observación del fenómeno astronómico dejó una jornada de intensa actividad para los servicios de emergencias.

Aunque, eso sí, finalmente sin los problemas de visión que se habían temido y sobre los que se había advertido antes de la cita, como si de una maldición se tratara.

El Centro de Emergencias 1-1-2 atendió durante la tarde 25 emergencias relacionadas con el eclipse.

Entre ellas hubo avisos sanitarios, vehículos que dificultaban el acceso a las zonas de observación, circulación por caminos prohibidos e incluso la búsqueda de una menor que se había extraviado en Pomar de Valdavia (Palencia).

La niña apareció pocos minutos después.

La mayor parte de las incidencias fueron de carácter leve.

Los servicios de emergencias recibieron siete solicitudes de asistencia sanitaria, principalmente por desmayos, mareos, lipotimias y caídas.

También hubo situaciones más llamativas. En Arévalo (Ávila), voluntarios de Protección Civil tuvieron que auxiliar al conductor de un turismo que quedó atrapado en una hondonada en una zona habilitada para contemplar el eclipse.

Buena parte de los avisos recibidos por el 1-1-2 estuvieron relacionados con el tráfico. Los ciudadanos alertaron de vehículos estacionados de forma incorrecta en cunetas y arcenes, de coches que bloqueaban las entradas y salidas de los puntos de observación y de otros que circulaban por caminos cuyo acceso estaba prohibido.

Burgos concentró el mayor número de avisos, con once incidencias, seguida de León y Palencia, con cuatro cada una. Ávila y Soria registraron dos, mientras que Valladolid y Zamora contabilizaron una.

El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil, por su parte, coordinó 17 incidentes durante la jornada, en una tarde de elevada actividad al aire libre.

Entre ellos estuvo el rescate de dos montañeros extraviados en Posada de Valdeón (León), al sureste de la Torre del Medio. La operación coincidió con el eclipse y obligó a los equipos de rescate a esperar durante el periodo de ausencia de luz.

No fue el único rescate. Protección Civil coordinó otros seis incidentes vinculados a actividades al aire libre y el Grupo de Rescate y Salvamento tuvo que intervenir en otros dos accidentes, ocurridos en las provincias de Valladolid y Ávila.

Mareos, caídas y un traumatismo

Los profesionales de Emergencias Sanitarias de Sacyl atendieron diez incidentes relacionados con el eclipse entre las 18:29 horas del miércoles y las 07:00 horas de este jueves.

Hubo tres casos de patología leve que pudieron resolverse mediante consejo telefónico. También se atendió a una mujer de 61 años con molestias oculares en Villasana de Mena (Burgos), a la que se recomendó acudir al punto de atención continuada más cercano.

En Las Casillas (Ávila), una mujer de 72 años sufrió un traumatismo de tobillo en una zona de observación y fue trasladada en ambulancia.

Otros cuatro incidentes estuvieron relacionados con mareos, caídas o presíncopes en puntos de observación: uno en Burgos, otro en Riaza (Segovia) y dos en Valladolid. Todos fueron leves.

El caso de mayor edad correspondió a un hombre de 91 años atendido por deshidratación en Ayllón (Segovia). Tras recibir asistencia inicialmente en el PAC, fue trasladado en ambulancia al hospital.

Menos actividad sanitaria de la habitual

Pese a la enorme afluencia de visitantes que se esperaba en la Comunidad, la Atención Primaria transcurrió con normalidad. En los 73 dispositivos vinculados directamente al operativo de los que se han recopilado datos se atendió a 2.300 pacientes, incluidos los relacionados con el eclipse.

La cifra supone un 17,6% menos de actividad que en la misma fecha del año pasado, cuando se registraron 2.790 pacientes.

Algunos puntos de atención continuada sí experimentaron incrementos puntuales de demanda, especialmente en municipios que concentraron visitantes, pero los equipos pudieron asumirlos sin comprometer la capacidad asistencial.

También las urgencias hospitalarias registraron menos actividad. Los hospitales de Castilla y León atendieron ayer 3.022 urgencias, frente a las 3.823 del mismo día de 2025, un descenso del 21%.

Los datos, por tanto, dibujan una jornada mucho más tranquila de lo que podía hacer pensar la magnitud del acontecimiento

El despliegue preventivo funcionó y las incidencias relacionadas directamente con el eclipse fueron, en su mayoría, leves.

La Junta desactivó finalmente el Plancal, el plan de Protección Civil de Castilla y León activado en nivel 2 para afrontar el eclipse, después de una jornada en la que participaron más de 5.000 personas en el dispositivo de seguridad y asistencia.

Y si algo quedó claro al echar el cierre al operativo es que el eclipse no dejó las temidas lesiones oculares que habían generado preocupación en los días previos.

Los problemas fueron otros: algún susto, algún mareo, coches mal aparcados, caminos bloqueados y rescates que coincidieron con la oscuridad.