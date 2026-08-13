Castilla y León prolonga la alerta por incendios forestales ante el calor asfixiante y el viento
El riesgo extremo de propagación, impulsado por temperaturas de hasta 37 grados, humedades mínimas del 5 % y rachas de viento, obliga a mantener suspendidas las barbacoas, las quemas y el uso de maquinaria que genere chispas en el monte.
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El peligro de incendio no da tregua en Castilla y León. La Junta ha decidido alargar la alerta por riesgo extremo un día más, de modo que la situación de riesgo meteorológico se mantendrá durante todo este viernes 14 de agosto.
El calor asfixiante y las malas condiciones no aflojan, y el monte está tan seco que cualquier chispa puede desatar un fuego devastador en cuestión de minutos.
Los datos de la AEMET para las próximas horas dan verdadero vértigo: los termómetros volverán a apretar hasta rozar los 37 grados, la humedad del aire caerá en picado a niveles de entre el 5 y el 15 % y el viento soplará con rachas de hasta 40 km/h.
Tras días de calor sin descanso y la sequedad en los pastos, la probabilidad de que se declare un incendio y se propague sin control es altísima en casi toda la Comunidad.
Ante este panorama tan delicado, Medio Ambiente mantiene mano dura con las prohibiciones en el campo y en una franja de 400 metros a su alrededor.
Hasta que termine el aviso no se podrá hacer fuego de ningún tipo, ni siquiera en las barbacoas de las zonas recreativas habilitadas, ni tirar cohetes ni petardos.
Tampoco se permite usar en el monte maquinaria que suelte chispas —como radiales o soldadores—, excepto los trabajos de reparación urgente de servicios básicos.
Desde la Junta insisten en pedir la máxima precaución a todo el mundo y recuerdan algo vital: si ves cualquier columna de humo, por pequeña que sea, marca a toda prisa el 112.