Caja Rural de Zamora y los psicólogos unen fuerzas ante el auge de una profesión "más necesaria que nunca"

David Cortejoso, decano del colegio oficial de Psicología de Castilla y León, y Narciso Prieto, director ejecutivo de la Fundación Caja Rural de Zamora. JIF

La psicología vive un momento de auge. La profesión se ha convertido en una de las más demandadas, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

Eso sí, lo hace al mismo tiempo que la sociedad reclama una mayor presencia de estos profesionales ante problemas como la soledad no deseada, la violencia de género, las situaciones de emergencia o el suicidio.

“Somos una profesión de moda y en auge, estamos creciendo”, resumió este jueves el decano del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, David Cortejoso Mozo, durante la presentación del convenio de colaboración firmado con la Fundación Caja Rural de Zamora.

El acuerdo pretende estrechar la colaboración entre ambas instituciones y poner en marcha iniciativas destinadas a mejorar el bienestar emocional de la ciudadanía.

Cortejoso destacó la “cercanía desde el primer momento” con Caja Rural de Zamora y subrayó que la firma supone ratificar una relación que ya existía con el Colegio de Psicología de Zamora.

“Caja Rural se implica”, señaló el decano, que considera a la fundación “un aliado perfecto por su cercanía y por su forma de organizar eventos”. “Siempre ayudan y ponen sus recursos, es un lujo para nosotros”, añadió.

El Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León reúne ya a unos 3.000 profesionales y continúa creciendo.

Sin embargo, el objetivo de la organización, según explicó su decano, no pasa únicamente por aumentar el número de colegiados, también conseguir que ese crecimiento “llegue a la ciudadanía” y contribuya a mejorar la salud mental.

“Ahora nos queda poner en marcha proyectos. Somos un colegio inquieto y nos gusta hacer cosas”, afirmó.

Una profesión cada vez más necesaria

El auge de la psicología tiene una explicación en la propia evolución de la sociedad.

La demanda de atención psicológica ha aumentado de forma “exponencial” en los últimos años, en paralelo a una progresiva pérdida del estigma que durante mucho tiempo acompañó a acudir a un profesional de la salud mental.

“La gente joven lo tiene más interiorizado”, explicó Cortejoso, que considera que la sociedad ha asumido que la atención psicológica es una necesidad y no algo excepcional.

“Ya nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la psicología”, señaló el decano, que situó entre los grandes retos sociales actuales cuestiones como el suicidio, la violencia de género o la soledad no deseada.

Son problemas que han contribuido a poner el foco sobre una profesión que, paradójicamente, sigue teniendo una presencia limitada en los servicios públicos.

La mayoría de los psicólogos desarrolla actualmente su actividad en el ámbito privado, aunque también existe una importante presencia en el sector social, entidades y fundaciones.

“Estamos de lunes a sábado atendiendo consultas, en entidades o fundaciones”, relató Cortejoso.

El problema, a su juicio, es que “no estamos en el ámbito público” con la presencia necesaria, lo que obliga a muchas personas a asumir de su bolsillo el coste de una atención que no todo el mundo puede permitirse.

Por ello, el Colegio reclama a las administraciones un refuerzo de los servicios públicos de salud mental.

El aumento de las plazas de Psicólogo Interno Residente (PIR) no está siendo suficiente, según Cortejoso, ante una necesidad de profesionales que califica de “brutal”.

A ello se suma el horizonte de jubilaciones que se producirá en los próximos años. “Con este aumento no se va a poder cumplir”, advirtió.

El decano reclamó coordinación entre el Gobierno y las comunidades autónomas para afrontar un problema que considera estructural.

También puso sobre la mesa la figura del psicólogo general sanitario como una vía para descargar de trabajo a los psicólogos clínicos y contribuir a prevenir bajas laborales y situaciones de mayor gravedad, aunque recalcó que “no tiene el mismo nivel que un PIR”.

Atención psicológica también ante los incendios

El papel de los psicólogos no se limita a la consulta. El Colegio cuenta con profesionales especializados en la intervención ante emergencias y tragedias, una labor que ha cobrado especial relevancia en Castilla y León durante los episodios de incendios forestales.

Cortejoso explicó que existe un acuerdo con Protección Civil para activar estos equipos cuando es necesario.

El Colegio ha solicitado a la Vicepresidencia de la Junta una reunión para revisar la dotación económica del convenio, que debería cubrir el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre. “El dinero se ha acabado en junio”, denunció.

El objetivo es garantizar que estos profesionales puedan estar disponibles las 24 horas y actuar cuando una emergencia lo requiera.

“La ciudadanía merece ser tratada”, defendió el decano, que reclamó a la Junta que dote económicamente este servicio.

Un convenio "fácil" de alcanzar

Por parte de la Fundación Caja Rural de Zamora, su director ejecutivo, Narciso Prieto Martín, destacó la facilidad con la que ambas instituciones han alcanzado el acuerdo.

“Ha sido un acuerdo fácil cuando la gente quiere hacer cosas, es muy fácil entenderse”, afirmó.

Prieto subrayó que la psicología ha dejado de ser una cuestión que se aborda con cierta distancia para convertirse en una necesidad cada vez más normalizada.

“Todos somos conscientes de que ir al psicólogo es una necesidad, algo normalizado”, señaló. Por eso, consideró fundamental “naturalizar y normalizar esta profesión”.

El convenio constituye un marco inicial para desarrollar acciones conjuntas, aunque ambas partes dejaron abierta la puerta a nuevas iniciativas.

El director ejecutivo de la Fundación Caja Rural de Zamora reivindicó además el papel de las entidades locales a la hora de respaldar iniciativas que repercuten directamente en la sociedad.

“Mejor que las cajas locales para apoyar las actividades locales no hay nadie”, aseguró.

Entre los proyectos que el Colegio de Psicología tiene ya sobre la mesa figura una iniciativa de especial relevancia.

Las Jornadas Nacionales de Violencia de Género, que se celebrarán en Valladolid los días 18, 19 y 20 de noviembre y estarán dirigidas no solo a psicólogos, sino también a profesionales de los cuerpos de seguridad, del ámbito sanitario y educativo.

Cortejoso avanzó que el programa contará con la participación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y con un amplio cartel de ponentes.

El Colegio también mantiene su ciclo «Qué puedo hacer por ti», que este año cumple 35 años y que pretende acercar a la sociedad el trabajo que realizan los profesionales de la psicología mediante talleres y ponencias.