El campo de CyL se movilizará el 27 de agosto para pedir a la Junta ayudas tras una campaña más "produciendo a pérdidas"

Agricultores y ganaderos de Castilla y León se concentrarán el próximo 27 de agosto ante la sede de Presidencia de la Junta para reclamar la puesta en marcha de más ayudas tras otra campaña más "produciendo a pérdidas, con el agravante de que esta situación se repite desde hace tiempo".

Así lo han anunciado este martes, 4 de agosto, las organizaciones agrarias (Asaja, UPA, COAG y UCCL) en un comunicado remitido a los medios de comunicación.

La decisión viene propiciada pocos días antes de acabar una nueva cosecha de cereal en la Comunidad, con previsiones que registran un descenso de la producción en un 40% de media, con cotizaciones en "niveles mínimos y los altos precios de los insumos como fertilizantes, carburantes, semillas o maquinaria".

Aunque valoran "positivamente" las ayudas por hectárea del Gobierno de España para compensar el incremento de los costes de producción, han denunciado que "no es suficiente" y consideran necesario que la Junta ponga en marcha subvenciones similares para "compensar las pérdidas que está soportando el sector" en Castilla y León, la de "mayor superficie cerealista del país".

Mientras que la nueva Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental anunció el apoyo económico a los cerealistas, las OPAs recalcan que "hasta ahora no existe concreción alguna de estas medidas de apoyo".

Por eso, se ha tomado la decisión de concentrarse el próximo 27 de agosto ante las puertas de la sede de Presidencia con el objetivo de que la Junta apruebe y ponga en marcha, "de forma inmediata", ayudas similares a las del Ministerio.

"Los agricultores no podemos asumir en solitario pérdidas que comprometen la viabilidad de las explotaciones y exigimos una respuesta acorde con el peso estratégico que el cereal tiene para la agricultura, la economía y el medio rural de Castilla y León", han zanjado.