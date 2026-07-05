Mañueco celebra la toma de posesión de Moreno: "Andalucía ha vuelto a elegir estabilidad, cercanía y buena gestión"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, durante la toma de posesión de este último, en julio de 2022 Junta de Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha celebrado la toma de posesión del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que ha tenido lugar este domingo en el Palacio de San Telmo de Sevilla.

"Enhorabuena, querido Juanma Moreno. Andalucía ha vuelto a elegir estabilidad, cercanía y buena gestión. Me alegro mucho por ti y por todos los andaluces. Mis mejores deseos en esta nueva legislatura. Un fuerte abrazo", ha publicado Mañueco en su cuenta de X.

El presidente de la Junta ya felicitó el pasado jueves a Moreno tras ser investido en el Parlamento andaluz con el apoyo de los 68 parlamentarios de PP y Vox, en virtud del acuerdo de gobierno alcanzado entre ambas formaciones.

Un pacto que replica los de Extremadura, Aragón y Castilla y León y que integra a Vox en el nuevo Ejecutivo andaluz, con su líder, Manuel Gavira, ostentando la Vicepresidencia y la Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.

"Felicidades, Juanma Moreno, y enhorabuena a todos los andaluces. Hoy gana la estabilidad, la buena gestión y un Gobierno útil al servicio de las personas. El Partido Popular vuelve a demostrar que donde gobierna hay futuro", publicó el jueves Mañueco en X.