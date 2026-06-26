Las Cortes de Castilla y León constituyen 14 comisiones permanentes: el PP preside 10 y Vox, cuatro

Una votación durante la constitución de las comisiones de las Cortes de Castilla y León, este viernes Miriam Chacón ICAL

Las Cortes de Castilla y León han constituido este viernes las 14 comisiones permanentes con las que contará la Cámara en la XII Legislatura.

PP y Vox, en virtud del acuerdo de Gobierno, se han repartido sus presidencias, quedándose cada uno de los socios del Ejecutivo con las correspondientes a sus consejerías.

El Grupo Socialista, por su parte, se ha quedado con todas las secretarías y el Grupo Mixto no se encuentra representado en la mesa de ninguna comisión.

El reparto de las comisiones

De las comisiones legislativas, el PP preside la de Estatuto, además de las relativas a las siete consejerías que ostenta en la Junta, en las que Vox cuenta con las vicepresidencias.

Se trata de la Presidencia, Economía y Hacienda; Industria, Universidades, Empleo y Comercio; Medio Ambiente y Energía; Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial; Sanidad y Bienestar Social, y Educación.

Por su parte, Vox, que dirige tres departamentos en el Gobierno autonómico, tiene las presidencias de las comisiones de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, y Cultura, Turismo y Deporte.

Los populares se han hecho, en estos tres casos, con las vicepresidencias.

Los socios de Gobierno han hecho valer su mayoría absoluta de 10 votos, los siete del PP y los tres de Vox, sobre el total de 17 en cada una de las comisiones.

En lo que se refiere a las comisiones no legislativas, los populares presiden la de Reglamento al ser presidente de las Cortes el popular Francisco Vázquez.

El PP también se ha hecho con la Presidencia de la referida a Procuradores y sus socios con la de Relaciones con el Procurador del Común.

Presidencias

La Comisión del Estatuto se encuentra presidida por la popular Rosa Esteban Ayuso, mientras la parlamentaria de Vox por Valladolid, Fátima Pinacho, se convirtió en vicepresidenta, y la socialista burgalesa Virginia Jiménez, en secretaria.

La Comisión de la Presidencia, que llevará también las áreas de la Vicepresidencia Segunda de la Junta, tiene como presidente al popular Raúl Hernández, que repite en el cargo, y como vicepresidenta a la procuradora de Vox María Dolores Mateos.

La Secretaría recayó en el socialista vallisoletano Sergio García.

La de Economía y Hacienda está presidida por segunda vez por la popular Paloma Vallejo, procuradora por Valladolid. La vicepresidenta es la parlamentaria de Vox Laura Dorreis y el secretario el socialista Benjamín Fernández.

La de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, tiene como presidente al popular Ángel Porras mientras la vicepresidenta es Fátima Pinacho, de Vox, y la secretaria la socialista Patricia Martín.

La Comisión de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales está presidida por María Luisa Calvo, de Vox, mientras que la vicepresidenta es la popular María Belén Vélez y la secretaria la socialista Aída Estrella Paredes.

La de Medio Ambiente y Energía se encuentra presidida por el popular Antonio Jaime Mendoza, mientras que Ignacio Sicilia, de Vox, que actuará como vicepresidente y el socialista Cristian Delgado será el secretario.

La de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial otorgó la Presidencia al popular Luis Alberto Rasero mientras que la vicepresidenta será María Luisa Calvo, de Vox, y la secretaria a la socialista Ana Casado.

La Comisión de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental se encuentra presidida por Ignacio Sicilia, de Vox, mientras que la Vicepresidencia ha recaído en la popular María del Carmen Santillana y la Secretaría en la socialista Pilar García.

La Comisión de Sanidad y Bienestar Social está presidida por la popular María Ángeles Prieto, que repite en el cargo, mientras que la vicepresidenta es la procuradora de Vox Fátima Pinacho y la secretaria la socialista Noelia Merino.

La Comisión de Educación se encuentra presidida por la procuradora del PP Noemí Rojo mientras que el procurador de Vox Jesús Jiménez es el vicepresidente y la socialista Paloma Ramírez la secretaria.

La Comisión de Cultura, Turismo y Deporte está presidida por el procurador de Vox José Antonio Palomo, su vicepresidente es el popular Neftalí Fernández y su secretaria la socialista Laura Pelegrina.

No legislativas y Diputación Permanente

En cuanto a las comisiones no legislativas, la de Procuradores ha elegido como presidenta a la popular Elena Bollo, procuradora por León, así como a María Luisa Calvo, de Vox, como vicepresidenta y al socialista vallisoletano Diego Vallejo, como secretario.

Vox sumó en la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común su cuarta presidencia, que ostentará el burgalés Ignacio Sicilia. Le acompañan la popular Mercedes Cófreces como vicepresidenta y la socialista María Isabel Fernández como secretaria.

El presidente de la Comisión del Reglamento será, como indican las normas internas de las Cortes, el presidente de la Cámara, Francisco Vázquez, y en ella participan los restantes miembros de la Mesa, así como los portavoces y viceportavoces de los grupos.

La Diputación Permanente, por último, se encuentra formada por 17 procuradores. Los seis miembros de la Mesa de la Cámara son integrantes natos y a ellos se unen cinco más a propuesta del PP, cuatro del PSOE, uno de Vox y otro del Grupo Mixto.