El pleno del Procurador del Común será el 30 de junio y los consejeros comparecerán en las Cortes del 13 al 20 de julio

El viceportavoz del Grupo Popular, José Luis Sanz Merino, el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, la portavoz del Grupo Popular, Leticia García, y la vicepresidenta segunda de la Cámara, Nuria Rubio, antes de la reunión de la Junta de Portavoces de este jueves Leticia Pérez ICAL

Arranca la actividad parlamentaria en Castilla y León. Tras la constitución de las comisiones, prevista para el viernes 26 de junio, el martes 30 tendrá lugar el pleno monográfico del Procurador del Común, que dará inicio a la XII Legislatura.

Las comparecencias de los vicepresidentes y consejeros de la Junta de Castilla y León ante la Cámara para explicar su programa de Gobierno tendrán lugar, previsiblemente, entre el 13 y el 20 de julio, tras la propuesta presentada por el Grupo Popular.

El presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, tendrá la última palabra sobre el pleno de designación de senadores, que cuenta con dos fechas tope según el último informe de la letrada mayor de la Cámara: el 10 de julio y el 11 de septiembre.

Una propuesta "razonable"

La portavoz del Grupo Popular, Leticia García, ha explicado que, una vez constituidas las comisiones el 26 de junio, el grupo planteará la habilitación del mes de julio para que los consejeros presenten su programa de actuaciones ante el Parlamento.

"Siempre hemos dicho que las comparecencias de los consejeros las solicitaríamos y que queríamos que fueran cuanto antes, y es lo que estamos cumpliendo en este momento", ha defendido, calificando la fecha propuesta de "razonable" y acorde a la media de otras legislaturas.

García ha asegurado que "después del verano" se sentarán con el Grupo Socialista para abordar la renovación de las instituciones propias. Además, ha considerado los dos plazos para el pleno de senadores "razonables y viables".

Comparecencia de González Corral

El portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, ha anunciado que solicitarán la comparecencia de la nueva consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, para que explique "cuál es la realidad del operativo de incendios".

"Nosotros pedimos que se habilite el mes de julio y cuando se habilita un periodo extraordinario es para ponerse a trabajar, vamos a ver aquí que es lo que nos espera con Mañueco", ha afirmado.

Y ha asegurado que "si fuera por el Grupo Socialista estaría todo constituido y estaríamos trabajando a pleno rendimiento".

"Pero, lamentablemente, dependemos de terceros, hemos dependido de Feijóo y Abascal y ahora dependemos de Mañueco y Pollán", ha afirmado.

Sobre la repetición del ex secretario general del PSOECyL Luis Tudanca como senador por designación autonómica, ha asegurado que, en el momento en el que sepan "con certeza" cuando será el pleno, tomarán la decisión.