Las Cortes crearán 11 comisiones legislativas: el 26 de junio y con 17 miembros, uno menos que la pasada legislatura

La reunión de la Junta de Portavoces de las Cortes de Castilla y León de este jueves

Las Cortes de Castilla y León crearán 11 comisiones permanentes legislativas el próximo 26 de junio, las referidas al Estatuto y las 10 consejerías de la Junta de Castilla y León, que contarán con 17 miembros, uno menos que la pasada legislatura.

Así lo ha acordado este jueves la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, que ha decidido también que las competencias encomendadas a la Vicepresidencia Segunda de Isabel Blanco se adscribirán a la Comisión de la Presidencia.

El Partido Popular contará con siete miembros en cada una de las comisiones, el PSOE con seis, Vox con tres y el Grupo Mixto con uno, de acuerdo a los resultados de las elecciones del pasado 15 de marzo.

Las comisiones

Las permanentes y legislativas serán la del Estatuto y las de la Presidencia, Economía y Hacienda; Industria, Universidades, Empleo y Comercio; Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; Medio Ambiente y Energía y Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial.

También Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental; Sanidad y Bienestar Social; Educación y Cultura, Turismo y Deporte.

Por otra parte, las Cortes también cuentan con las comisiones permanentes relativas a Procuradores, Relaciones con el Procurador del Común y de Reglamento, que preside el presidente de las Cortes e integran el resto de miembros de la Mesa y los portavoces y viceportavoces de los grupos.

Los grupos tendrán hasta el martes 23 de junio a las 14:00 horas para fijar los miembros y portavoces de las comisiones y en la mañana del viernes 26 se constituirán.

Consejo de la TDT

La Mesa de las Cortes ha acordado también que el Consejo de la TDT cuente también con 17 miembros, al igual que la Diputación Permanente.

La portavoz del Grupo Popular, Leticia García, ha recriminado al portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, que hable de "retrasos" cuando "tenemos un Gobierno de España paralizado y acorralado".

"Que insinúe que el Gobierno de Castilla y León no trabaja cuando una de las pocas propuestas que hace Martínez es que se respeten las fiestas locales en las Cortes. Yo le quiero recordar al señor Martínez que está en un Parlamento autonómico y que debe cumplir con su responsabilidad", ha afirmado.

Y, ante las críticas de los socialistas por no contar con consejerías y comisiones propias, ha asegurado que el "máximo reconocimiento" que se le puede hacer a las competencias de vivienda, igualdad y ordenación del territorio es "situarlas en la Vicepresidencia".

El "caos organizativo"

El portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, ha asegurado que "se ha montado un lío en eso que llaman Gobierno autonómico que no es más que remover y revolver las competencias para encajar el acuerdo de sillones".

"Tenemos una estructura orgánica que tiene que adaptarse al caos organizativo", ha denunciado, cargando contra PP y Vox por "incluir vivienda, igualdad y ordenación del territorio por la puerta de atrás en la Comisión de la Presidencia".

Y ha anunciado que el Grupo Socialista ha presentado un escrito para que se constituya una comisión "para que esas competencias tengan su espacio".

"Reducir gasto supone una alegría"

El portavoz de Vox, David Hierro, ha mostrado su apoyo a la reducción de miembros de las comisiones y del consejo de la TDT.

"Nos congratula porque todo lo que sea reducir gasto supone una alegría y con ganas de que se cree el Consejo de la TDT que parte de esa Ley de Publicidad Institucional", ha afirmado.

Por su parte, la portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego, ha lamentado que las competencias de ordenación del territorio y vivienda queden "relegadas", algo que también ha criticado el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual.