Piden prudencia en las zonas de baño de Castilla y León sin vigilancia o autorización: "Hay riesgos que no son visibles"

Rastreo en el embalse de Ricobayo tras la desaparición de un joven el pasado fin de semana.

La ola de calor que azota a Castilla y León en los últimos días hace ya pensar a muchos en las escapadas para disfrutar de lugares refrescantes. Ante la ausencia de costa, los ríos, embalses o pantanos acaparan las miradas estos días.

Por eso, desde la Junta y la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que tenga prudencia y precaución en aquellas zonas de baño en las que no existe vigilancia o no cuentan con autorización.

"Los espacios naturales presentan riesgos que no siempre son visibles", han advertido desde la CHD. Por su parte, la vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, ha pedido responsabilidad a los habitantes, especialmente después de registrar un caso de ahogamiento el pasado fin de semana en el embalse de Ricobayo, en Zamora.

Desde el Ejecutivo explican que las altas temperaturas empujan a muchos a pasar su tiempo de ocio en estos espacios naturales, en los que hay ausencia de vigilancia y las características físicas "bien no se conocen del todo o son variables".

Es algo que sucede con las corrientes o la profundidad. Además de evitar conductas de riesgo, Blanco ha solicitado a su vez que se tomen medidas de precaución, especialmente para proteger a niños y mayores si se decide acudir a bañarse a estas zonas.

Así lo ha trasladado durante su visita a la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias (UALE) de Valladolid y al Grupo de Rescate y Salvamento (GRS) de Alcazarén.

La CHD, por su parte, ha avisado del peligro de bañarse en las zonas no autorizadas, recordando que la delimitación de estas áreas y el control de la calidad sanitaria es responsabilidad de la comunidad autónoma.

Ante los riesgos invisibles, han incidido en que es "importante prestar atención y respetar en todo momento la señalización y las indicaciones de seguridad para evitar que se generen situaciones de peligro".

Entre las recomendaciones que proclaman está la de acudir únicamente a las áreas oficialmente censadas y evitar los ríos o embalses donde el baño esté expresamente prohibido por las autoridades.

También desaconsejan el baño cerca de los órganos de desagüe de las presas, en canales y balsas, algunos espacios protegidos y junto a ciertas redes de captaciones de abastecimiento.

Recomiendan, a su vez, usar calzado adecuado para evitar cortes y golpes y prestar atención a los cambios de temperatura corporal.

Incremento de las incidencias

La vicepresidenta segunda ha destacado el papel fundamental de las unidades que ha visitado en Castilla y León, un territorio cuya extensión y riqueza paisajística estimulan la realización de numerosas actividades al aire libre, provocando también un importante volumen de incidencias.

Concretamente, ha explicado que durante este pasado fin de semana se han llevado a cabo 12 rescates, la mayoría en montañas y cavidades subterráneas, entre las que destaca la compleja actuación en la cueva de Valporquero, en León.

Durante el pasado año, el número de incidentes creció notablemente al pasar de 1.045 en 2022 a 1.407 en 2025. Las visitas de Blanco a estas unidades, además, ha servido para constatar la importante labor de los vehículos Apolo, un automóvil polivalente destinado al despliegue logístico y de infraestructura en el Puesto de Mando Avanzado.

Precisamente, ha incidido en que la Junta va a adquirir otros 11 vehículos Apolo por un valor de 4,2 millones de euros para dotar con este recurso a todas las provincias de Castilla y León.

Por otro lado, se ha destinado más de un millón para poner en funcionamiento un segundo Puesto de Mando Avanzado y 218.000 euros para conformar la Unidad Fénix de drones, habiéndose comprado tres drones y que cuenta con 19 pilotos formados.

Por otro lado, tras comprobar la gran utilidad del helicóptero H145 incorporado en junio de 2023, Blanco ha recordado que actualmente la Junta está licitando el contrato para adquirir una segunda aeronave de estas características para Protección Civil por 2,5 millones de euros como presupuesto base.