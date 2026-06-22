La sartén de Castilla y León está en este lugar: alcanza los 40,9 grados y se espera que siga los próximos días

Vista del centro histórico de Miranda de Ebro (Burgos). Ayuntamiento de Miranda de Ebro

La localidad burgalesa de Miranda de Ebro registró este lunes la temperatura más alta de Castilla y León al alcanzar los 40,9 grados a las 17.00 horas, según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La intensa subida de los termómetros se enmarca en la primera ola de calor del año, que afecta a buena parte del país.

Tras Miranda de Ebro, la ciudad de Zamora se situó como el segundo punto más caluroso de la Comunidad, con una máxima de 38,9 grados.

También se alcanzaron valores muy elevados en las estaciones meteorológicas de Morales del Toro, Sardón de Duero y Candeleda, donde los termómetros marcaron 38,7 grados.

Ante esta situación de altas temperaturas, la Junta de Castilla y León declaró la situación de alerta por riesgo de incendios forestales hasta el próximo 23 de junio.

En el extremo opuesto, las temperaturas más bajas de la jornada se registraron en la estación de Puerto del Pico, donde a las 7.10 horas se alcanzaron los 12,4 grados. Le siguieron varios puntos de la provincia de Soria: Ucero, con 12,9 grados; Vinuesa, con 13,6; y Morón de Almazán, con 13,7 grados.

A nivel nacional, la temperatura más elevada del día se registró en Andújar, donde los termómetros alcanzaron los 44,8 grados a las 16.50 horas. Le siguió Bailén, con 44,2 grados, mientras que la estación de Montoro registró 43,4 grados.

La Agencia Estatal de Meteorología emitió el pasado viernes un aviso especial por la llegada de la primera ola de calor del año en España, un episodio que, según las previsiones, se prolongará al menos hasta el miércoles 24 de junio.