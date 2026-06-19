El PSOE lleva su Ley de Violencia de Género a las Cortes y advierte al PP: "Ahora tienen una oportunidad de oro"

Las representantes de los colectivos feministas junto a la viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez Urbán, la secretaria de Igualdad del PSOECyL, Lorena Valle, el secretario general del partido, Carlos Martínez y la vicesecretaria general de la formación, Nuria Rubio, durante la presentación de la iniciativa en la Cámara, este viernes

El Grupo Socialista ha registrado este viernes en las Cortes de Castilla y León su proposición de Ley contra la Violencia de Género, consensuada con varios colectivos feministas, y ha lanzado una advertencia al Partido Popular.

"Ahora tienen una oportunidad de oro de demostrar que están al lado de la democracia y de los derechos humanos", ha señalado la viceportavoz del Grupo, Patricia Gómez Urbán, durante la presentación de la iniciativa.

La secretaria de Igualdad del PSOE de Castilla y León, Lorena Valle, ha subrayado que se trata de una Ley "que se adapta al Pacto de Estado" y que incluye nuevos tipos de violencia, como la económica, digital, vicaria, institucional y que "refuerza en recursos y protección a las víctimas".

"También se mejoran los recursos en el medio rural y hay otros elementos como obligar a que la Junta, sea quien sea el que gobierne, tenga que aportar financiación además de la que pueda aportar el Gobierno", ha destacado.

Valle ha denunciado que "a día de hoy, el señor Mañueco ha invertido cero euros de recursos propios para la lucha contra la violencia machista" y que "frente al pacto de la vergüenza de PP y Vox el PSOE trabaja con quien combate la violencia machista".

El "trabajo coordinado"

Gómez Urbán ha asegurado que para el Grupo Socialista es "un orgullo y una satisfacción" que esta proposición de ley sea la primera que presentan en la nueva legislatura y que se haga "con el trabajo coordinado con los colectivos feministas".

"Esta Ley solo podía nacer del trabajo, escucha y diálogo con quienes llevan años trabajando con las víctimas de violencia de género y luchando por nuestros derechos", ha afirmado.

Y ha destacado que esta Ley es "una trasposición del Pacto de Estado, da una respuesta técnica para adaptarlo y es una Ley pensada, reflexionada, no se ha hecho en un despacho".

"Cada vez que avanzábamos en un nuevo artículo nos parábamos porque teníamos casos concretos que contar, porque todas las mujeres hemos sido víctimas de algún tipo de violencia machista", ha apuntado.

La "violencia institucional"

Gómez Urbán ha denunciado que Castilla y León "tiene una Ley del año 2010 que lleva 16 años sin adaptarse a los nuevos tipos de violencia" y ha hecho hincapié en que la norma contempla la lucha contra la "violencia institucional".

"La legislatura pasada, por culpa del señor Mañueco, las víctimas de Mañueco tenían que escuchar desde su casa como un vicepresidente decía que la violencia de género no existe, la violencia institucional está recogida en esta Ley", ha afirmado.

Gómez Urbán ha asegurado que la Ley "no va en contra de nadie y quiere reflejar las nuevas realidades de violencia de género que sufren las mujeres" y ha apuntado que plantea también la creación de los Premios Nevenka Fernández.

Una "oportunidad de oro"

La viceportavoz del Grupo Socialista ha lamentado que el PP "siempre ha votado en contra a adaptar la Ley al Pacto de Estado" y que "el mensaje que han lanzado es muy claro con la desaparición la Consejería de Igualdad".

"No hay una comisión donde se pueda debatir, va a tener que ser en la Comisión de Presidencia porque se han cargado la Consejería de Igualdad. El PP no cree en la igualdad y no cree en la lucha contra la violencia de género", ha afirmado.

Además, ha asegurado que "cualquier grupo que esté de lado de la democracia y de los derechos humanos es imposible que pueda rechazar esta proposición de ley".

"El PP tiene una oportunidad de oro para demostrar que de verdad está al lado de la democracia y de los derechos humanos. Eso es lo que les va a retratar, o se está al lado de los derechos de las mujeres o se está en contra, les damos una nueva oportunidad", ha afirmado.

Colectivos feministas

Durante la presentación de la iniciativa en las Cortes han intervenido algunas representantes de los colectivos feministas que han participado en la elaboración de la proposición de ley registrada por el Grupo Socialista este viernes.

Nina Infante, del Foro Feminista, ha confiado en que "esta vez" se apruebe la Ley mientras que Paula Hernando, de la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, ha destacado la inclusión de "la libertad sexual de las mujeres".

"Tenemos el problema de no poder interrumpir el embarazo libremente sin ser señaladas por ello y consideramos muy importante haber incluido los diferentes tipos de violencia pero sobre todo la violencia institucional", ha apuntado.

Yolanda Martín, secretaria de Mujeres de Comisiones Obreras en Castilla y León, ha asegurado que han hecho aportaciones "para actualizarla y para adaptarla a la normativa actual de cara a que haya una mayor prevención y protección y también una mayor reparación".

"Solicitamos a todos los grupos que den un paso al frente, son más de 1.300 mujeres las que han sido asesinadas desde 2003 y es necesario que los grupos se den cuenta de que es un problema que tenemos en la sociedad y que debemos tratar de revertirlo", ha afirmado.

Evitar los "mensajes negacionistas"

Laura Cornejo, representando a la Asociación de Periodistas Feministas, ha incidido en la necesidad de "evitar los mensajes negacionistas de la violencia de género".

"Estamos en un momento muy complicado, en la anterior legislatura ya vimos como políticos de la Comunidad daban mensajes negacionistas no solo en el Parlamento sino en entrevistas", ha destacado.

Y ha señalado que su propuesta es que "marquemos que existe un teléfono de ayuda a las víctimas, que la violencia de género no es una moda y que es importante que cada vez que un representante público diga que esto no existe los medios tengan responsabilidad".

"No se puede dar ese mensaje en los medios sin que los medios asuman la responsabilidad de dejar claro que la violencia de género existe", ha destacado.

Según ha apuntado Gómez Urbán, en la elaboración de la proposición de ley han participado también otros colectivos feministas y sindicatos que no han podido acudir a la presentación de la iniciativa por problemas de agenda.