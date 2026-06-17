La número dos del PSOECyL defiende a Zapatero: "Lo que está viviendo es muy duro, creo firmemente en su inocencia"

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, durante su intervención de este miércoles en León Carlos S. Campillo ICAL

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, ha defendido este miércoles la inocencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación por el caso Plus Ultra.

Ello en el mismo día en el que quien fuera jefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011 ha negado, durante su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, haber ejercido cualquier tipo de influencia en el rescate de la aerolínea.

"Es muy duro lo que está viviendo José Luis Rodríguez Zapatero y yo creo firmemente en su inocencia y en que hay que respetar la presunción de inocencia", ha afirmado la número dos de los socialistas en Castilla y León.

Rubio ha asegurado que el expresidente del Gobierno "se tiene que defender" y que el partido "respetará las decisiones judiciales".

La dirigente socialista ha denunciado que "hay muchos agentes externos que intentan hacer mucho daño al partido" mediante "procesos judiciales y ataques personales sobre compañeros del PSOE".

Rubio ha recordado la sentencia emitida hace poco más de un mes en la que se condenó a meses de prisión a dos personas "tras casi dos años de injurias y calumnias" sobre el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón.

"Le intentaron meter en una trama para intentar dañar su imagen y luego resultó que ellos mismos aseguraron que se lo habían inventado", ha zanjado.