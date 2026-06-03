Martínez tacha de "xenófobo y racista" el pacto entre PP y Vox en Castilla y León: "Desmantela el estado del bienestar"

El portavoz del Grupo Socialista y secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha lamentado el acuerdo "de la vergüenza" rubricado este miércoles por PP y Vox para facilitar la investidura de Alfonso Fernández Mañueco.

Martínez ha asegurado que recoge "idénticos planteamientos xenófobos y racistas y de desmantelamiento del estado del bienestar" que los ya firmados en Extremadura y Aragón y que solo sirve para mantener en el "sillón" a Mañueco.

A juicio del dirigente socialista, la rúbrica del acuerdo ha sido una escenificación del "reparto de sillones" y el "abrazo entre la derecha y la extrema derecha también en Castilla y León".

Martínez ha asegurado que se trata de un acuerdo que "no habla de ningún problema de Castilla y León" y que no se hace "ni una sola mención" de la ordenación del territorio y el desequilibrio entre provincias.

"Tampoco de uno de los principales problemas de Castilla y León como es el de la vivienda y desaparece la Consejería de Igualdad", ha afirmado.

La inmigración "no es un problema"

El líder del PSOECyL ha señalado que "se asume la política de la extrema derecha". "Ni igualdad, ni vivienda, ni ordenación del territorio", ha censurado, para asegurar que "solo se preocupan de la inmigración, que no es un problema en Castilla y León".

"El problema de Castilla y León no es la inmigración, es la falta de vivienda, de falta de jóvenes y eso es lo que no recogen", ha remarcado.

Martínez ha insistido en que es un documento que "no sirve nada más que para mantener en el sillón a Mañueco". "Dos meses y medio con un final conocido por todos, sin rendición de cuentas y que persigue cargarse el estado del bienestar", ha afirmado.

Y ha asegurado que, "frente a ello, el PSOE se alzará como la voz de mujeres, sindicatos, agricultores y ganaderos o jóvenes, entre otros colectivos, para rearmar una alternativa en Castilla y León".