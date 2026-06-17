El PSOE podrá celebrar en julio, septiembre y noviembre primarias para elegir candidatos municipales

Reunión con las y los secretarios de organización territoriales en el PSOE.. Fotografía: X de Rebeca Torró.

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, presentó este miércoles, en una reunión con sus homólogos territoriales del partido, el calendario de las primarias para elegir a los candidatos autonómicos y municipales de esta fuerza política.

Propuso que estas votaciones sean en julio, septiembre y noviembre.

Fuentes del partido explicaron que, por primera vez, la formación defiende que las primarias se celebren en "tres ventanas voluntarias", en julio, septiembre y noviembre, de manera que cada municipio, cabildo, consejo insular, junta general del País Vasco y comunidad autónoma pueda concurrir a la ventana que desee para la elección de las cabezas de lista de municipios de más de 20.000 habitantes.

La propuesta se llevará para su aprobación al Comité Federal del 27 de junio de 2026, señalaron.

Así, la primera ventana se abrirá el 29 de junio, tras el Comité Federal, y la votación se celebrará el 19 de julio. Por lo que del 29 de junio al 1 de julio se establece el plazo para comunicar qué municipios y comunidades autónomas concurren al calendario de julio.

La formación explicó que del 2 al 3 de julio se podrá llevar a cabo la presentación de candidaturas; del 4 al 11 de julio, la recogida de avales; del 12 al 18 de julio, la campaña de información, y el 19 de julio se celebrará la jornada de votación de la primera vuelta. Además, explicaron que, en el caso de que haya que ir a una segunda vuelta, esta se votará el día 26 de julio, reservando del 20 al 25 de julio para la campaña de información.

Petición de plazos flexibles

El calendario responde a la petición que los territorios han ido trasladando a la Secretaría de Organización del PSOE de que los plazos fueran flexibles, de manera que cada territorio pueda adaptarse a sus necesidades, señalaron. En cuanto al detalle de la segunda y tercera vuelta, lo aprobará la Comisión Ejecutiva Federal a su debido tiempo, aseguraron.

En los municipios donde el PSOE ostenta la alcaldía, solo se celebrarán primarias si lo solicita más de un 50 por ciento de las y los militantes y con la autorización de la Comisión Federal de Listas.

En el caso de las comunidades autónomas presididas por el PSOE, será necesario contar con las firmas de más del 40 por ciento de los militantes o contar con un acuerdo del Comité correspondiente. Para estos casos, la Ejecutiva del partido establecerá un plazo para que se puedan llevar a cabo las solicitudes de celebración de primarias.

El PSOE entra así de lleno en modo electoral, y pone toda la maquinaria en marcha para afrontar las elecciones de 2027. En este sentido, cobra especial relevancia el Comité Federal del 27 de junio, que será el pistoletazo de salida al próximo ciclo electoral. "Sin duda, esto nos llevará a gobernar en muchos más municipios y comunidades autónomas y a revalidar el Gobierno de España", zanjaron desde la formación.