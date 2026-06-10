Carriedo y la prioridad nacional en Sanidad: garantiza atención a menores, embarazadas y para todos en Urgencias

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz en funciones, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Miriam Chacón / ICAL

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que la atención sanitaria está garantizada para todos los ciudadanos conforme a la Ley General de Sanidad.

Todo ello en medio de la polémica surgida tras la firma del pacto de gobierno entre PP y Vox y la inclusión del término "urgencia vital" en el apartado relativo a la inmigración ilegal y a la prioridad nacional.

Las dudas sobre el alcance de esta expresión habían generado interrogantes sobre una posible limitación del acceso a la sanidad pública para determinados colectivos.

Sin embargo, Fernández Carriedo aclaró que la normativa estatal garantiza la atención de urgencias a todas las personas, así como la asistencia sanitaria integral a menores y mujeres embarazadas.

El portavoz defendió además el contenido del acuerdo suscrito entre ambas formaciones, que contempla 324 medidas en ámbitos como sanidad, educación, servicios sociales, vivienda y empleo. Según explicó, el documento será "elemento de referencia para el Gobierno y para la actividad de los próximos años".

Uno de los aspectos que más debate ha suscitado es la denominada "prioridad nacional", un concepto que figura en el pacto y que la oposición ha interpretado como un posible criterio discriminatorio en el acceso a determinados servicios o ayudas públicas.

Frente a estas críticas, Fernández Carriedo sostuvo que este principio debe entenderse en relación con el "arraigo real, verificable y duradero" de las personas en la comunidad autónoma.

En este sentido, explicó que la filosofía del acuerdo pasa por vincular determinadas ayudas públicas a la permanencia acreditada en Castilla y León. Como ejemplo, citó las subvenciones para la obtención del carné de conducir, que alcanzan los 900 euros para el permiso ordinario y los 1.800 euros para el profesional, y para las que se exige un mínimo de cinco años de empadronamiento.

También recordó que existen requisitos temporales similares para acceder a determinadas ayudas al alquiler y otras prestaciones, con períodos de residencia que pueden llegar hasta los diez años.

Fernández Carriedo subrayó que estos criterios de arraigo no son una novedad y que ya han sido aplicados por otras administraciones públicas en diferentes programas de ayudas. Asimismo, defendió que el desarrollo concreto de cada convocatoria será público y transparente, con información accesible sobre los requisitos y condiciones de acceso.