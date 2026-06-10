El consejero de Economía y Hacienda y portavoz en funciones, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz en funciones, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Miriam Chacón / ICAL

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Carriedo y la prioridad nacional en Sanidad: garantiza atención a menores, embarazadas y para todos en Urgencias

La Junta analizará “medida a medida” el arraigo para acceder a ciertas ayudas

Más información: Los inmigrantes deberán cotizar para recibir ayudas en CyL y estar 10 años empadronados para comprar vivienda social

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El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que la atención sanitaria está garantizada para todos los ciudadanos conforme a la Ley General de Sanidad.

Todo ello en medio de la polémica surgida tras la firma del pacto de gobierno entre PP y Vox y la inclusión del término "urgencia vital" en el apartado relativo a la inmigración ilegal y a la prioridad nacional.

Las dudas sobre el alcance de esta expresión habían generado interrogantes sobre una posible limitación del acceso a la sanidad pública para determinados colectivos.

El portavoz de Vox, Carlos Pollán, y el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, durante el debate electoral del pasado 10 de marzo

Sin embargo, Fernández Carriedo aclaró que la normativa estatal garantiza la atención de urgencias a todas las personas, así como la asistencia sanitaria integral a menores y mujeres embarazadas.

El portavoz defendió además el contenido del acuerdo suscrito entre ambas formaciones, que contempla 324 medidas en ámbitos como sanidad, educación, servicios sociales, vivienda y empleo. Según explicó, el documento será "elemento de referencia para el Gobierno y para la actividad de los próximos años".

Uno de los aspectos que más debate ha suscitado es la denominada "prioridad nacional", un concepto que figura en el pacto y que la oposición ha interpretado como un posible criterio discriminatorio en el acceso a determinados servicios o ayudas públicas.

Frente a estas críticas, Fernández Carriedo sostuvo que este principio debe entenderse en relación con el "arraigo real, verificable y duradero" de las personas en la comunidad autónoma.

En este sentido, explicó que la filosofía del acuerdo pasa por vincular determinadas ayudas públicas a la permanencia acreditada en Castilla y León. Como ejemplo, citó las subvenciones para la obtención del carné de conducir, que alcanzan los 900 euros para el permiso ordinario y los 1.800 euros para el profesional, y para las que se exige un mínimo de cinco años de empadronamiento.

También recordó que existen requisitos temporales similares para acceder a determinadas ayudas al alquiler y otras prestaciones, con períodos de residencia que pueden llegar hasta los diez años.

Fernández Carriedo subrayó que estos criterios de arraigo no son una novedad y que ya han sido aplicados por otras administraciones públicas en diferentes programas de ayudas. Asimismo, defendió que el desarrollo concreto de cada convocatoria será público y transparente, con información accesible sobre los requisitos y condiciones de acceso.