El ministro de Cultura advierte que el Gobierno "combatirá" la aplicación de la 'prioridad nacional' en Castilla y León

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en una imagen de archivo Europa Press

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, advirtió este miércoles de que el Gobierno y Sumar "combatirán" la posible aplicación de la 'prioridad nacional', "desde hoy también en Castilla y León".

Lo hizo en la rueda de prensa en la que presentó, junto a la portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Verónica Barbero, y el portavoz de Izquierda Unida en la Cámara, Enrique Santiago, una proposición de ley para regular las actividades económicas de los expresidentes del Gobierno.

De la hipotética moción de censura, recordó que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo "sabe que no va a contar con el voto" de los nacionalistas, porque "ha decidido atarse estratégicamente a la extrema derecha".

Y aseguró que todo lo que haga, Junts y el PNV "saben que viene con el extremismo de la derecha bajo el brazo", como "se ha vuelto a comprobar en Castilla y León", con el pacto de Gobierno entre PP y Vox.

Respecto a la 'prioridad nacional' que Vox "ha impuesto" como criterio al PP, aunque "este lo ha matizado a través del arraigo", Urtasun insistió en que es un concepto que "vulnera no sólo la Constitución, sino que vulnera los tratados europeos".

Y advirtió que el Gobierno y Sumar lo van a "combatir donde haga falta" si vulnera derechos fundamentales.

Un "grave retroceso"

Amnistía Internacional Castilla y León alertó este miércoles que el pacto de Gobierno firmado hoy entre PP y Vox supone un "grave retroceso" de los derechos humanos, igual que ocurrió con anterioridad en Extremadura y Aragón.

Y urgió a las instituciones de la Comunidad a actuar con firmeza "frente a la normalización del racismo y los discursos del odio".

"Estas políticas vulneran obligaciones internacionales de no discriminación, protección de la infancia, libertad religiosa y derecho a la vivienda", por lo que Amnistía Internacional subrayó que ningún acuerdo político puede justificar "retrocesos en derechos humanos".