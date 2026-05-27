Transparencia ordena a la Junta facilitar contratos y facturas de comedores escolares de 0 a 3 años

Inauguración de la Escuela de Educación Infantil en Pedrosa de Duero

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Castilla y León (FeSMC-UGT CyL) ha recibido la Resolución del Comisionado de Transparencia de Castilla y León.

En la que se ordena expresamente a la Consejería de Educación facilitar toda la información que el sindicato lleva reclamando desde 2023 sobre la gestión y planificación de los comedores escolares del primer ciclo de Educación Infantil, dirigido al alumnado de 0 a 3 años.

La resolución supone un reproche institucional hacia la Consejería, a la que el Comisionado acusa directamente de “falta de colaboración y falta de transparencia”.

El documento recoge de forma explícita que la Administración educativa incurrió en “un incumplimiento de la colaboración debida al Comisionado de Transparencia”.

Lo hace después de ignorar el requerimiento oficial remitido para aclarar su actuación durante la tramitación de la reclamación presentada por el sindicato.

Cabe recordar que FeSMC-UGT CyL solicitó hace ya tres años información básica sobre el funcionamiento de los comedores escolares destinados al alumnado de 0 a 3 años.

Entre los datos requeridos figuraban las empresas encargadas de prestar el servicio, los contratos adjudicados, las normas de funcionamiento aplicadas y los criterios de alimentación utilizados en estos centros.

Además, el sindicato solicitó acceso a facturas concretas correspondientes a un mes determinado.

Sin embargo, según denuncia la organización sindical, la Consejería de Educación ha mantenido desde entonces una actitud basada en negativas, respuestas genéricas y silencio administrativo.

La situación llegó al punto de que la Administración ni siquiera remitió el informe obligatorio solicitado por el propio Comisionado de Transparencia durante el procedimiento, una conducta que, según la resolución, vulnera de forma directa la normativa autonómica de transparencia.

La Consejería justificó inicialmente su negativa a entregar las facturas alegando un supuesto “gran volumen” de documentación.

No obstante, el Comisionado concluye ahora que no existe ninguna causa legal que permita denegar el acceso a esa información, ya que tanto las facturas como los contratos son documentos existentes, generados en el desarrollo ordinario de la actividad administrativa y perfectamente localizables.

Además, la resolución subraya que la Administración no acreditó en ningún momento ese elevado volumen documental ni explicó por qué resultaría imposible recopilar la información solicitada, lo que evidencia, según el órgano de transparencia, una denegación injustificada.

Por ello, el Comisionado ha ordenado a la Consejería de Educación entregar toda la documentación requerida por FeSMC-UGT CyL, incluyendo los datos completos de las concesiones del servicio de comedor —adjudicatarios, importes y procedimientos de contratación—

Las normas específicas de funcionamiento de los centros con comedor para alumnado de 0 a 3 años y las facturas correspondientes al mes solicitado, desglosadas por provincias e identificando a las empresas responsables.

La resolución concluye que la Consejería no atendió adecuadamente la solicitud inicial formulada por el sindicato y que la información existente debe facilitarse “sin más dilación”.

Tras conocerse la resolución, FeSMC-UGT CyL ha exigido a la Consejería que cumpla de inmediato el mandato del Comisionado, entregue toda la información solicitada y explique públicamente por qué ha mantenido durante estos años esta situación de opacidad.

El sindicato también reclama aclaraciones sobre los motivos que existen detrás de lo que considera una “negativa reiterada” a facilitar unos datos que, a su juicio, deberían ser públicos y accesibles para la ciudadanía.