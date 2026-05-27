El PP califica de "desfachatez" las acusaciones de Martínez: "Las siglas del PSOE están asediadas por la corrupción"

La portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Leticia García, ha calificado este miércoles de "desfachatez" las insinuaciones del portavoz socialista, Carlos Martínez, de que los populares estarían detrás de una operación contra el PSOE.

"Es una desfachatez que el señor Martínez se atreva a hacer acusaciones contra el PP. Las únicas siglas implicadas son las del PSOE, asediadas por la corrupción", ha subrayado García.

Ello después de que Martínez calificara de "sorprendente" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "anunciara" el registro de la UCO en Ferraz y que se personara la Guardia Civil en un "requerimiento de información".

El líder del PSOECyL también se ha mostrado sorprendido de que este se produjera después de que el expresidente del Gobierno José María Aznar pidiese que "el que pueda hacer, que haga".

Una "maniobra de distracción"

La portavoz del Grupo Popular ha restado, además, toda relevancia al escrito del PSOE para exigir la convocatoria del pleno de investidura.

"Al Partido Socialista le digo: tranquilos, que se centren en su casa, que bastantes problemas tienen. El pleno de investidura evidentemente se va a celebrar, con o sin su escrito, que tiene una eficacia cero y una relevancia cero", ha afirmado.

La portavoz ha subrayado que la iniciativa socialista no es más que una "maniobra de distracción" ante la "gravedad" de lo ocurrido hoy con su partido a nivel nacional.

"Los nervios ante lo que tiene encima el Partido Socialista les hace buscar cortinas de humo, y la cortina de humo del día es esta petición de celebración de un pleno", ha señalado.

García ha señalado que la propia rueda de prensa del líder socialista ha resultado "un fiasco político de primer orden".

La Junta "sigue funcionando"

"Al señor Martínez le ha salido mal la jugada hoy, porque hoy es un mal día para el Partido Socialista, otro mal día más", ha señalado.

Y ha subrayado que "con esa pretensión de enturbiar el ambiente político de Castilla y León con un tema que no tiene recorrido, le ha explotado en la cara su propia rueda de prensa y, sobre todo, le ha explotado en la cara la corrupción sistemática del PSOE".

García ha recordado que mientras la Junta "sigue funcionando, resolviendo el día a día de los ciudadanos y garantizando todos los servicios públicos, el PSOE de Castilla y León tiene una deuda pendiente con los castellanos y leoneses".

"Lo que tiene que hacer el Partido Socialista de Castilla y León es dar explicaciones por la corrupción del Partido Socialista español y de Zapatero", ha apuntado.

Y ha asegurado que "mientras la agenda del PP pasa por velar por esta comunidad y formar un Gobierno que continúe dando estabilidad a esta tierra, la agenda del PSOE un día más la vuelve a marcar la UCO".