Martínez insinúa que el PP está detrás de una operación contra el PSOE: "Sabemos de sus malas artes para tumbar gobiernos"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha insinuado este miércoles que el Partido Popular está detrás de una operación contra su partido, en la misma mañana en la que se ha producido el registro de Ferraz por parte de la UCO de la Guardia Civil.

Martínez ha calificado de "sorprendente" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "anunciase" esta mañana el registro y que este se produjera después de que el expresidente del Gobierno José María Aznar pidiese que "el que pueda hacer, que haga".

"Ya sabemos de sus malas artes para tumbar gobiernos, que se lo digan a Demetrio", ha afirmado.

Además, ha asegurado que esta mañana se ha producido "una cierta sensación de confusión" y que "no es lo habitual que para hacer un requerimiento de información se persone la Guardia Civil".

"Sorprende que se persone la Guardia Civil, que lo anuncie Feijóo y que se haga después del 'que pueda hacer, que haga", ha insistido.

El líder del PSOECyL ha asegurado que "los problemas que tiene el PSOE a nivel federal tendrá que resolverlo quien tenga que resolverlo y tendrá que dirimirse en los tribunales si esto acaba en los tribunales".

Con todo ha asegurado que "el que la haya hecho que la pague". "Nosotros absoluta tranquilidad", ha añadido.

"Tienen la sentencia escrita"

Martínez ha suscrito también las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este mismo miércoles ha reafirmado su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación por el caso Plus Ultra.

"Lo he dicho desde el minuto uno y por coherencia no voy a decir lo contrario. Un investigado no es un condenado. Respeto a la presunción de inocencia y a los procedimientos judiciales", ha afirmado.

Además, ha pedido "dejar trabajar a la justicia" y no generar "condenas anticipadas". Y se ha mostrado convencido de que "si fuera por parte del PP ya estaría la sentencia dictada y algunos del PP seguro que ya la tienen escrita".

"Pero los procedimientos judiciales tienen que tener absoluto respeto de los responsables públicos", ha afirmado.

Martínez ha vuelto a mostrar su confianza en la "honorabilidad" de Zapatero. "Plena confianza en la integridad y en la honestidad de nuestro compañero", ha afirmado.

Un "tiro en la rodilla"

Sobre un posible adelanto de las elecciones generales, Martínez ha asegurado que Sánchez "se ha ganado la potestad de convocar las elecciones cuando él crea que tengan que convocarse".

"Es una prerrogativa que tiene la Presidencia y que asumirá en el momento que él lo decida. Yo opino que convocar las elecciones generales en este momento es pegarnos un tiro en la rodilla", ha insistido.

Martínez ha asegurado que, de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027, "el ruido no ayuda" y "opaca la gestión eficiente de muchas alcaldías o las reivindicaciones de otros territorios".

"Eso no ayuda nunca en las elecciones. Ahora bien, queda mucho tiempo para las elecciones municipales y mucho trabajo por hacer y la ciudadanía es suficientemente inteligente para entender qué se evalúa y qué no se evalúa en cada momento", ha afirmado.

Y ha recordado que en Soria ganó las elecciones municipales en su etapa de alcalde "de una manera importante con crisis en el partido y sin crisis en el partido". "Pero la marca lógicamente a veces da y a veces quita", ha reconocido.

La "cortina de humo perfecta"

Martínez ha asegurado también que la situación del PSOE a nivel nacional sería "la cortina de humo perfecta" para que PP y Vox "perpetraran lo que van a hacer" en la Comunidad, en referencia a su acuerdo de Gobierno.

"Si lo que necesitan es que pase de puntillas esa letra pequeña que todavía no conocemos tienen una oportunidad, pero nosotros tenemos que fijarnos mucho en esa letra pequeña y nos empeñaremos", ha asegurado.

Y ha pedido a ambas formaciones "que muevan ficha". "Algo tienen que hacer porque el no hacer nada no resuelve las cosas y Mañueco es el especialista en parar esta comunidad autónoma", ha asegurado.

El líder del PSOECyL ha recordado que "un Gobierno en funciones funciona por inercia pero no hay dirección política y no tenemos un objetivo".

"Cuando tú tienes que posicionarte como comunidad autónoma en el ámbito del contexto internacional de oportunidades que pueden surgir eso necesita un rumbo y una dirección política y eso es lo que no se está haciendo", ha lamentado.

Y ha insistido en que "podemos prever que lo que está sucediendo en Madrid sirva como cortina de humo, pero eso no va a resolver nuestros problemas".

Solicitud del pleno de investidura

Martínez ha anunciado también que el Grupo Socialista ha registrado la "convocatoria inmediata" del pleno de las Cortes para celebrar el pleno de investidura, en virtud del artículo 52.1 del Reglamento de la Cámara.

Una decisión sobre la que tiene la última palabra el presidente de las Cortes, el popular Francisco Vázquez, por lo que, previsiblemente, quedará en nada.

El líder del PSOECyL ha justificado el registro de esta solicitud ante el "bloqueo institucional y de Gobierno al que está sometiendo Mañueco y sus tiempos a la Comunidad".

"No nos podemos permitir el lujo de perder ni un solo minuto más en la configuración de un nuevo Gobierno y en la adopción de medidas que hagan frente a los retos que tenemos como comunidad autónoma", ha afirmado.

Además, ha pedido una "modificación" del Reglamento para que "esta situación de parálisis y bloqueo de la Comunidad no pueda suceder nunca más".

"Esta no puede ser la dinámica de funcionamiento de un parlamento democrático y de una comunidad autónoma que está viendo como otras muchas están aprovechando las oportunidades y están haciendo visibles sus problemas", ha señalado.

Y ha asegurado que la Comunidad "tiene que salir ya de esta situación de bloqueo".