Martínez denuncia que hay "poderes" que quieren derrotar al PSOE y defiende la gestión "intachable" de Zapatero

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, en la celebración de la Fiesta de la Rosa de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), en la localidad de Mieres, este sábado

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha advertido a los "poderes" políticos, económicos y tecnológicos que quieren "derrotar" al partido que "conocen bien poco" a la formación, a sus dirigentes y a sus militantes.

Respecto a la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra, ha insistido en defender su gestión política "intachable" durante sus mandatos.

Además, ha mostrado su confianza en la Justicia ante hechos "difíciles de creer por muy duros que parezcan".

Durante la Fiesta de la Rosa organizada en Mieres por el PSOE de Asturias, el dirigente socialista ha pedido a los asistentes "no resignarse" y "seguir dando la cara".

Y ha señalado que "hay que poner pie en pared" y "defender el legado del Partido Socialista", un partido con 147 años de historia.

"Es un partido que no ha nacido en despachos sino en las fábricas, en los talleres, en las minas", ha recordado.

Y ha hecho hincapié en que es un partido "que ha levantado la bandera de la mejora de pensiones, del salario mínimo, de la igualdad entre mujeres y hombres y de la libertad sindical".

Martínez se ha mostrado incisivo con esos "poderes" que quieren "nuestra derrota hasta eliminarnos". Ante más de un centenar de personas, el líder socialista ha añadido que "nos asedian", pero "nos conocen bien poco".

"Antes doblados que partidos"

Por eso, ha reclamado "dar la cara" y "defender a los nuestros" que "podrán equivocarse", pero "están haciendo las cosas bien".

Esos "poderes", ha subrayado, "no buscan combatir nuestras siglas sino todo lo que representa el PSOE".

"La igualdad frente a los que buscan los privilegios. La Justicia frente al abuso. La solidaridad frente al egoísmo. La democracia frente a los que quieren el poder para los mismos", ha señalado.

Y ha pedido "no resignarse". "Antes doblados que partidos. No somos una moda pasajera. Somos el Partido Socialista Obrero Español", ha apuntado.

Por otra parte, la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha puesto en valor el trabajo de Carlos Martínez y su campaña electoral, que le llevó a crecer dos escaños a pesar de la tendencia nacional.

Lastra ha mostrado, además, su deseo de que el dirigente socialista "pronto sea presidente de la Junta" ante la "inactividad" de Mañueco en los incendios del pasado verano.

"Los bomberos forestales de Asturias salvaron León", ha argumentado.

Similar argumento al del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, que ha deseado una pronta victoria electoral de Martínez en Castilla y León.