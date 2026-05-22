Carlos Martínez sigue defendiendo a Zapatero y rechaza las “condenas anticipadas” del PP

El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez; el secretario general del PSOE de Segovia, José Luis Aceves; y la portavoz en el Ayuntamiento, Clara Martín, atienden a los medios antes de visitar el Palacio Quintanar. Nacho Valverde / ICAL.

El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, rechazó este viernes los “juicios” y “condenas anticipadas” del Partido Popular en relación con la investigación abierta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por parte de un juez de la Audiencia Nacional por varios presuntos delitos.

A su juicio, el PP intenta obtener un “rédito partidista” con este asunto y advirtió de que “no todo vale para hacer política”.

Durante una visita al Palacio de Quintanar, en Segovia, junto al secretario general del PSOE de Segovia, José Luis Aceves, Martínez aseguró mantener la “confianza” en la honorabilidad e integridad de Zapatero, ya que, según indicó, no se ha producido “nada nuevo” en el procedimiento.

El líder socialista insistió en que “investigar no es condenar” y criticó los “aprovechamientos espurios” que, a su juicio, se están realizando sobre este caso. “Bagaje e historia tenemos absolutamente todos”, advirtió a los dirigentes ‘populares’.

Asimismo, defendió la necesidad de exigir “serenidad, rigor y garantías” en todos los procedimientos judiciales, tanto cuando afectan al PSOE como al resto de formaciones políticas.

En este sentido, recordó que el PSCyL mantuvo esa postura durante la pasada campaña electoral pese a que seguía pendiente la sentencia de la conocida como ‘trama eólica’.

Martínez reconoció además que dentro del partido están “dolidos” por el impacto político y social de este caso.

“La confianza de la ciudadanía es muy difícil ganarla y muy fácil perderla”, señaló, al tiempo que admitió que la situación provoca un “alejamiento” de la ciudadanía no solo del PSOE, sino también de las instituciones y de la democracia.

“Lógicamente te duele en todos los ámbitos, en el personal, en el político desde el punto de vista del partido y como demócrata”, concluyó.

Implicación en el conflicto de Renault

Por otra parte, Carlos Martínez reclamó al presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, una participación “proactiva” para favorecer el diálogo entre la dirección de Renault y los representantes de los trabajadores en el marco de la negociación de un nuevo acuerdo industrial para las plantas de Valladolid y Palencia.

“Nos estamos jugando mucho”, advirtió el dirigente socialista, quien pidió al Ejecutivo autonómico “poner toda la carne en el asador” para facilitar un “diálogo cordial” que garantice la viabilidad de las factorías de la Comunidad.

Martínez criticó además que Fernández Mañueco se escude en estar “en funciones” para “no hacer absolutamente nada”. “Se tiene que levantar”, afirmó, antes de trasladar su apoyo tanto a la parte social como a la dirección de Renault para alcanzar un “punto de encuentro”.

Según explicó Martínez, un dirigente sindical había negado públicamente que se hubiera producido “ni tan siquiera un contacto o diálogo, ni oficial ni oficioso”, lo que, a su juicio, evidencia la falta de implicación real de la Junta en un asunto clave para el futuro industrial de Castilla y León.