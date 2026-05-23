El alcalde de León, tras la imputación de Zapatero: "Igual ahora no tienen tanto tiempo para quitarme de candidato"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el alcalde de León, José Antonio Diez, en un acto del PSOE en julio de 2023 Campillo ICAL

El alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, ha aprovechado la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para arremeter contra la dirección provincial del PSOE de León, con la que mantiene un duro enfrentamiento.

"Yo sé que no les gustaba mucho. Igual ahora no tienen tanto tiempo para dedicarse a quitarme de candidato", ha ironizado este viernes.

Además, ha asegurado que su relación con Zapatero no es "excesivamente fluida", a diferencia de la que mantienen otros dirigentes socialistas leoneses como Javier Alfonso Cendón o Nuria Rubio con el expresidente del Gobierno.

Diez ha expresado su "decepción profunda y preocupación extrema" por la imputación de Zapatero, investigado en el caso Plus Ultra por delitos de tráfico de influencias, falsedad documental y organización criminal.

El regidor leonés ha asegurado que lo ocurrido era "sumamente inesperado, algo que ha sorprendido a todos y que viendo también el auto del juez y si escuchas detenidamente, evidentemente hay cuestiones que parecen muy feas".

"Son cosas que preocupan"

Diez ha matizado que no entra en si se trata de delito o no, "porque eso le corresponde al juez" y también ha recordado que "hay que confiar en la Justicia, igual que en la presunción de inocencia", pero ha añadido que "son cosas que preocupan y preocupan mucho".

"Por lo tanto, creo que la palabra que más podríamos utilizar es una profunda decepción, más allá de si los delitos o presuntos delitos son ilícitos, son penales", ha subrayado.

También ha expresado su deseo de que el proceso se resuelva lo más rápidamente posible, "por el bien de todo el mundo, también por la parte afectada por el propio presidente Zapatero y el resto de diputados".

"Así que a la espera, a ver qué sigue saliendo en relación a este tema y nada más", ha afirmado.

Preguntado sobre si este caso puede tener un impacto orgánico en el partido, ha señalado que "las consecuencias respecto a esta acción que se está ahora mismo en el foco de la Justicia tendrán que derivarse desde arriba".

"Desde la Ejecutiva Federal y si hay alguna medida que adoptar en relación a esta situación tendrá que venir desde allí", ha zanjado.