"Estoy avergonzada": la dos del PSOECyL ataca al alcalde de León por cancelar la entrega de restos de republicanos

El alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, y la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, en un montaje de EL ESPAÑOL ICAL

Nuevo episodio de la guerra en el PSOE de León. La vicesecretaria general del PSOECyL, la leonesa Nuria Rubio, ha cargado contra el alcalde socialista de la capital, José Antonio Diez, tras la cancelación de la entrega de los restos de cuatro republicanos asesinados en 1936.

"Personalmente me siento profundamente avergonzada. Hace tiempo que no entiendo algunas políticas que van totalmente en contra de los valores y principios que defendemos como partido", ha publicado Rubio en su cuenta personal de la red social X.

El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha compartido la publicación de Rubio en su cuenta de X y también se ha pronunciado en esa red social la portavoz de los socialistas leoneses, Lucía de Castro.

"No sabéis la pena y la vergüenza que me da de que un alcalde que se dice socialista vete un acto de memoria tan importante y que se niegue a cambiar los nombres franquistas de las calles. ¿Hasta cuándo?", ha señalado De Castro.

La cancelación del acto

Una polémica desatada después de que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) pidiese formalmente al Ministerio de Industria y Turismo y a la Presidencia de Paradores un espacio en el Hostal de San Marcos para entregar a sus familias los restos de los represaliados.

Una petición surgida tras la cancelación del acto previsto en el Ayuntamiento de León, una decisión que ha generado polémica y versiones contradictorias entre el colectivo y el Consistorio.

La ARMH sostiene que la Alcaldía suspendió el homenaje esgrimiendo argumentos como "que no se puede hacer una entrega de restos en un espacio municipal, que se va a celebrar una boda ese día y a esa hora o que no se ha logrado un acuerdo con los grupos municipales", según señalaron.

Además, la asociación recuerda que entre los restos se encuentran los de Miguel Carro, quien fuera concejal de la propia capital leonesa.

"Se ofrecieron distintas alternativas"

Por ello, la ARMH considera que tendría un "enorme valor simbólico" que la entrega de los restos a las familias se llevase a cabo en el Parador, el mismo lugar en el que los cuatro republicanos estuvieron detenidos antes de ser asesinados y enterrados en una fosa común en Mansilla de las Mulas.

Por su parte, el Ayuntamiento de León asegura que "se ofrecieron distintas alternativas a la ARMH como trasladar a la tarde el homenaje o realizarlo en el Salón de Reyes en la mañana del día 5, que no fueron aceptadas por la asociación".

Según fuentes municipales, se propuso incluso un homenaje específico a Miguel Carro para lograr el apoyo mayoritario de los grupos políticos, pero afirman que la ARMH rechazó las opciones.

Pero además, aseguran que en las conversaciones con el colectivo se ofreció incluso la posibilidad de realizar el acto con la presidencia del alcalde de León, por ejemplo, en la Agrupación Municipal del PSOE, de la que Carro fue presidente.

Una propuesta que aseguran fue rechazada por la ARMH indicando que no querían que el regidor "capitalizara" el evento.

Así, el Gabinete de Alcaldía reitera que espera una llamada del presidente de la ARMH para confirmar si se sigue adelante con la propuesta del Ayuntamiento, al tiempo que indica que se ha tenido conocimiento por la prensa de su respuesta negativa.

Una polémica que ha desatado una nueva batalla en la guerra abierta en el PSOE de León desde hace años.