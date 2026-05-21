Polémica en León por cancelar la entrega de los restos de cuatro republicanos: la ARMH pide que sea en el Parador

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha pedido formalmente al Ministerio de Industria y Turismo y a la Presidencia de Paradores un espacio en el Hostal de San Marcos para entregar a sus familias los restos de cuatro republicanos asesinados en 1936.

La petición surge tras la cancelación del acto previsto en el Ayuntamiento de León, una decisión que ha generado polémica y versiones contradictorias entre el colectivo y el consistorio.

La ARMH sostiene que la Alcaldía suspendió el homenaje esgrimiendo argumentos como “que no se puede hacer una entrega de restos en un espacio municipal, que se va a celebrar una boda ese día y a esa hora o que no se ha logrado un acuerdo con los grupos municipales”, según señalaron.

Además, la asociación recuerda que entre los restos se encuentran los de Miguel Carro, quien fuera concejal de la propia capital leonesa.

Por ello, la ARMH considera que tendría un "enorme valor simbólico" que la entrega de los restos a las familias se llevase a cabo en el Parador, el mismo lugar en el que los cuatro republicanos estuvieron detenidos antes de ser asesinados y enterrados en una fosa común en Mansilla de las Mulas.

Por su parte, el Ayuntamiento de León asegura que “se ofrecieron distintas alternativas a la ARMH como trasladar a la tarde el homenaje o realizarlo en el Salón de Reyes en la mañana del día 5, que no fueron aceptadas por la asociación”.

Según fuentes municipales, se propuso incluso un homenaje específico a Miguel Carro para lograr el apoyo mayoritario de los grupos políticos, pero afirman que la ARMH rechazó las opciones.

Pero además, aseguran que en las conversaciones con el colectivo se ofreció incluso la posibilidad de realizar el acto con la presidencia del alcalde de León, por ejemplo, en la Agrupación Municipal del PSOE, de la que Carro fue presidente.

Una propuesta que aseguran fue rechazada por la ARMH indicando que no querían que al regidor "capitalizara" el evento.

Así, el Gabinete de Alcaldía reitera que espera una llamada del presidente de la ARMH para confirmar si se sigue adelante con la propuesta del Ayuntamiento, al tiempo que indica que se ha tenido conocimiento por la prensa de su respuesta negativa.