Confirmado por la Junta: ayudas de casi 500.000 euros para startups vinculadas al sector espacial

La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, aprobó la convocatoria de incentivos, por 480.000 euros, destinados a proyectos del Programa de Incubación Aeroespacial ESA BIC Castilla y León.

Ello con el objetivo de "reforzar el ecosistema innovador y apoyar el desarrollo de startups vinculadas al sector espacial". El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 14 de agosto de 2026.

Esta convocatoria de incentivos cuenta con ayudas de hasta 60.000 euros por proyecto, destinadas al desarrollo de producto y la protección de derechos de propiedad intelectual, elementos clave para consolidar iniciativas innovadoras en fases iniciales.

La convocatoria está dirigida a empresas emergentes con menos de cinco años de trayectoria que desarrollen proyectos con conexión demostrable con el sector espacial o que utilicen tecnologías espaciales en otros ámbitos.

Asimismo, se exige que cuenten con sede social y centro de trabajo en Castilla y León antes de formalizar su participación en el programa de incubación.

El programa ESA BIC Castilla y León constituye, según explicaron fuentes de la Junta, una "herramienta estratégica para atraer talento, apoyar la creación de empresas tecnológicas y posicionar a la Comunidad como un referente en el ámbito aeroespacial".

A través de esta iniciativa, las startups seleccionadas acceden a financiación, asesoramiento especializado, apoyo técnico y oportunidades de colaboración con agentes clave del sector.

Actualmente, el ecosistema de ESA BIC Castilla y León ya cuenta con cuatro empresas incubadas, que desarrollan soluciones innovadoras en ámbitos como la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías aplicadas al espacio.

Se trata de Invicsa Airtech, Astraspec, Ada-AI Solutions Consulting & Training e Instrumentos Robóticos e Inteligencia Artificial S.L.

La consolidación de estas primeras compañías refleja el potencial del programa como motor de innovación y su capacidad para impulsar proyectos tecnológicos con proyección internacional.

La incubadora de proyectos espaciales de la ESA es un proyecto de implantación autonómica con sede principal en el Parque Tecnológico de León y también con desarrollo en el Parque Tecnológico de Boecillo.

Aprovecha la inercia de iniciativas relacionadas con el sector aeroespacial y las sinergias con otros organismos.

Además, en función de los proyectos que se puedan acoger a la iniciativa, se prevén otras ubicaciones que pudieran decidir los emprendedores.

Castilla y León cuenta con una importante cadena de valor en el sector aeroespacial y aeronáutico, con cincuenta y cinco empresas y entidades relevantes dentro de este campo.

Entre ellas, destacan las cuatro universidades públicas, la red de centros tecnológicos y centros de relevancia en la Comunidad, como INTA, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, Incibe, Instituto Nacional de Ciberseguridad o Centro de Láseres Pulsados CLPU.

También el Centro de Supercomputación SCAYLE, entre otros. Asimismo, en la Comunidad se asientan empresas de gran prestigio en el ámbito aeroespacial, como Altran, Ecosat, Deimos, Aciturri, Safrán, Telefónica, Indra o GMV.

La ESA lleva impulsando este tipo de centros en todo el territorio europeo desde 2003, para inspirar y trabajar con los emprendedores convirtiendo las ideas de negocio conectadas al espacio en empresas comerciales de nueva creación.

La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Icecyl, firmó un acuerdo con la ESA en 2020 para el desarrollo de tecnologías y para la puesta en marcha de la aceleradora vertical aeroespacial ESA BIC.