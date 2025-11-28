Sara García desvela en Salamanca su gran anhelo: "Mi sueño es llevar la ciencia española en una misión espacial"

La astronauta española Sara García Alonso, doctora en Biología Molecular del Cáncer e Investigación Traslacional por la Universidad de Salamanca, ha regresado hoy al Estudio salmantino para una visita institucional en la que ha compartido sus metas profesionales y su vínculo con la ciudad.

En su encuentro, la leonesa ha asegurado que "me quedan muchos, muchísimos, retos por cumplir en la vida, pero mi sueño es llevar la ciencia española en una misión espacial".

Sara García acudió acompañada por el rector, Juan Manuel Corchado, y por el vicerrector de Investigación, José Miguel Mateos Roco. Aquí ha explicado su objetivo de incorporarse a una misión espacial en la que pueda unir su trabajo como investigadora en biomedicina con su condición de astronauta en la reserva de la Agencia Espacial Europea.

La astronauta Sara García visita la Universidad de Salamanca, junto al rector, Juan Manuel Corchado David Arranz Ical

La antigua estudiante de la USAL ha querido destacar la calidad del trabajo científico que se desarrolla en la institución y, en especial, en el Centro del Cáncer.

Sara García ha confesado que "no puedo estar más orgullosa de haber estudiado en la Universidad de Salamanca" y calificó de "excepcional" la labor de los investigadores.

Para Sara García es "extraordinaria" la ciencia que vivió "en primera mano" y aseguró que la formación recibida le permitió "llegar bastante lejos" en su doble trayectoria.

García también ha subrayado el esfuerzo de las instituciones educativas para reducir la brecha de género en las disciplinas STEM.

En su mensaje a las niñas que aspiran a ser astronautas ha pedido "que no se pongan barreras ellas mismas" y que "ignoren estereotipos, falta de referentes y falta de precedentes".

La astronauta ha destacado que "no hay carreras que tengan que discriminar por géneros" y defendió que el esfuerzo y la motivación son claves para alcanzar cualquier meta.

La astronauta visita hoy Salamanca para intervenir en una conferencia de Alumni-USAL, programada a las 18:00 horas en el Paraninfo de las Escuelas Mayores, donde además firmará ejemplares de su libro Órbitas.

Antes de eso, ha avanzado que compartirá reflexiones sobre la ciencia y la investigación, tanto en la Tierra como en el espacio, y sobre la variedad de caminos que puede recorrer un investigador a lo largo de su vida.

Durante la mañana, Sara García fue recibida por el rector, visitó la Biblioteca General y el Cielo de Salamanca y después se desplazó al edificio Trilingüe de la Facultad de Ciencias. Allí ha expresado su alegría por regresar a la ciudad charra y vivir "este día tan especial".

Investigadora biomédica, es la primera mujer española seleccionada por la Agencia Espacial Europea para entrenar como astronauta. La revista Forbes la ha incluido tres años consecutivos entre las 100 mujeres más influyentes de España.

Obtuvo su doctorado en 2018 con calificación cum laude y recibió en 2019 el premio extraordinario de doctorado de la Universidad de Salamanca. Desde ese año trabaja en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, donde dirige proyectos para desarrollar nuevos tratamientos contra el cáncer de pulmón y de páncreas.

Divulgadora activa, participa en iniciativas destinadas a fomentar vocaciones científicas y a difundir la importancia del sector espacial. En noviembre de 2022 fue seleccionada para la Reserva de Astronautas de la ESA y en octubre de 2024 inició el primero de los tres programas de formación de dos meses que completará en el Centro Europeo de Astronautas de Colonia.