La aventura espacial llega a Valladolid con 'Astronautas': 200 piezas y la escafandra de Emilio Herrera para disfrutar

La concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid ha inaugurado este miércoles, 29 de octubre, en el Museo de la Ciencia de Valladolid una nueva exposición temporal que lleva el nombre de ‘Astronautas’. Un acto en el que también ha estado presente el gerente de la Fundación Municipal de Cultura, José Ignacio Uribe.

La muestra reúne a un total de 200 objetos para abordar la exploración del espacio de forma amena y rigurosa.

A través de diferentes ámbitos, ‘Astronautas’ descubre a los visitantes cómo se desarrolla la vida y el trabajo en el espacio. Aborda la llegada del hombre a la Luna, hito en el que España colaboró desde la estación NASA que se sitúa en Fresnadillas de Oliva en Madrid.

Recuerda también a algunos científicos españoles vinculados a la aventura espacial como Emilio Herrera, autor de la escafandra estratosférica diseñada en 1935. Está considerada como la base de los trajes espaciales actuales, y cuya réplica ha sido cedida por el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología para su exhibición en esta muestra.

Recorrido

El recorrido incluye también el espacio ‘Cajal y la Nasa’ que explica la misión Neurolab, un proyecto lanzado por la NASA en 1998 destinado a estudiar los efectos de la ingravidez en el sistema nervioso; y la sección ‘Mujeres astronautas’, que enumera algunas figuras femeninas que han hecho historia en el espacio como Valentina Tereskova, primera mujer astronauta de la historia.

La exposición se completa con piezas prestadas por diferentes instituciones como algunas preparaciones histológicos de Santiago Ramón Cajal y ejemplares naturalizados de animales que se guían por las estrellas y la Luna (Museo Nacional de Ciencias Naturales MNCN - CSIC).

Una maqueta original del MARS Pathfinder (Centro de Astrobiología - Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial INTA- CSIC) y otra de la Estación Espacial Internacional (AIRBUS); noticias y documentos de la llegada del hombre a la Luna (Museo Lunar de Fresnedillas de la Oliva) y numeroso material filatélico y numismático nacional e internacional (Rocaviva).

También se incluyen fotografías de España tomadas desde el espacio por Miguel López Alegría, dos óleos de Ramón Trigo y un espacio artístico para la exhibición de dos obras de Marcos Tamargo con su técnica MoveArt, la cual permite que un mismo lienzo muestre dos imágenes diferentes según la luz.

Por último, y con el objetivo de llegar a todos los públicos, la muestra incorpora una estación táctil con reproducciones en 3D, creada por el Laboratorio de Morfología Virtual del MNCN - CSIC, dirigida a público invidente o con algún tipo de discapacidad visual.

En definitiva, una completa propuesta, con información en español e inglés, cuyo objetivo es poner de manifiesto la importancia de la exploración espacial para el desarrollo de la humanidad e inspirar a los jóvenes a cursar estudios relacionados con este ámbito.

La exposición estará disponible en la Sala L/90º del Museo del 28 de octubre de 2025 al 12 de abril de 2026, y podrá accederse a ella con la adquisición de la entrada combinada del Museo. El acceso para las personas inscritas como ‘Amigos del Museo’ será gratuito.