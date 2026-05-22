Vox Castilla y León denuncia al Athletic ante el Consejo Superior de Deportes: pide que prohíban la nueva camiseta

La polémica por la nueva camiseta del Athletic Club de Bilbao, que muestra en su parte trasera un mapa de 'Euskal Herria' −incluyendo, además del País Vasco, Navarra, el País Vasco francés y el enclave de Treviño− ha llegado a Castilla y León.

El Grupo Vox en las Cortes ha enviado este viernes un escrito al Consejo Superior de Deportes (CSD) en el que denuncia y solicita la urgente intervención de este organismo para la "inmediata retirada o modificación" de la equipación.

En concreto, la formación se refiere a la inclusión del enclave de Treviño, perteneciente a la provincia de Burgos, en el mapa de 'Euskal Herria'.

Una "proclama política"

El partido recuerda que la camiseta "incorpora un diseño de siete franjas, reivindicando las supuestas siete provincias de Euskal Herria" y "un mapa que engloba de forma unilateral y con clara intencionalidad política territorios de Castilla y León".

También se refiere a "territorios de otras comunidades autónomas españolas, como Cantabria y la Comunidad Foral de Navarra, todo ello bajo la cobertura de la bandera oficial del País Vasco".

Para Vox, esta indumentaria tiene una "indiscutible connotación político-territorial que excede por completo los fines deportivos de un club de fútbol, configurando una explícita proclama de carácter político que colisiona gravemente el marco constitucional".

Y asegura que supone "un desprecio hacía las instituciones de Castilla y León, Navarra y Cantabria, donde se pretende usar la actividad deportiva como un instrumento de confrontación territorial en un deporte de masas".

Vulneración de la ley

La formación hace hincapié en que "la pretensión de utilizar dicho equipamiento en competiciones deportivas oficiales colisiona con el artículo 2 de la Constitución Española".

Y también con "los estatutos de autonomía de Navarra, y Cantabria y en especial con el art. 2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León".

El citado artículo afirma que "el territorio de la Comunidad de Castilla y León comprende el de los municipios de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora".

"Al ser el Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón municipios de la provincia de Burgos, quedan jurídicamente incluidos dentro de Castilla y León", añade.

Vox insiste en que "los símbolos utilizados en la citada indumentaria incumplen las directrices de la IFAB (Regla 4), que establece que equipamiento deportivo no debe contener eslóganes, mensajes o imágenes de carácter político, religioso o personal".

"La pretensión de usar tal equipamiento, que alude a una reivindicación territorial de un constructo denominado Euskal Herria, también vulnera la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte", apunta la formación.

Y recuerda que esa norma "impone a todos los agentes deportivos el deber de actuar bajo principios de respeto mutuo y proscribe la utilización del deporte para fines ajenos a su naturaleza".

"La utilización de una camiseta de fútbol como soporte de propaganda político-territorial rompe unilateralmente con los principios generales de la actividad deportiva reglada por los principios de neutralidad y respeto", asegura Vox.

La "retirada inmediata"

El portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Pollán, ha solicitado al CSD "que requiera al Athletic Club para que proceda a la retirada inmediata de la indumentaria denominada 'Gure Nortasuna' o, en su defecto, a la eliminación total y sustancial de los elementos controvertidos".

En concreto, "el mapa de la supuesta Euskal Herria y las alusiones político-territoriales que pretenden la anexión de territorios pertenecientes a otros comunidades autónomas ajenas al País Vasco, antes de disputar cualquier partido de competición oficial".

Y añade que, "de igual modo, inste a la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LaLiga) y a la RFEF a ejercer sus facultades supervisoras y disciplinarias para prohibir de forma expresa el uso de dicha equipación en el partido de la jornada 38 frente al Real Madrid CF".

"Garantizando así el escrupuloso cumplimiento del principio de neutralidad política en el deporte español", ha zanjado el portavoz de la formación en su escrito.