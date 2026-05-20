El Gobierno ve "jurídicamente posible" la anexión de Treviño a Álava, pero la supedita al aval de Castilla y León

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en el Congreso de los Diputados Europa Press

En la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso de los Diputados, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha abierto una ventana inédita al histórico contencioso del enclave de Treviño.

Ante una pregunta del diputado del PNV Mikel Legarda sobre la anexión de Treviño, perteneciente a Burgos, a la provincia de Álava, Torres ha afirmado con rotundidad: "¿Es jurídicamente posible? La respuesta es clara: sí".

Desde Castilla y León, la reacción ha sido inmediata y contundente. El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha defendido sin ambages la integridad territorial.

"Treviño es parte de Castilla y León y así va a seguir siendo", ha afirmado. La Junta de Castilla y León, gobernada por el PP en minoría en funciones, ya ha zanjado en varias ocasiones cualquier posibilidad de cambio.

El enclave, compuesto por Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón, dos municipios burgaleses completamente rodeados por territorio alavés, lleva siglos en el centro de una disputa territorial que mezcla historia, identidad y pragmatismo cotidiano.

Sus vecinos viven, trabajan y usan servicios mayoritariamente en Vitoria, pero administrativamente dependen de Burgos y Castilla y León.

Un 'sí' con condiciones

Torres ha matizado que cualquier avance requiere cumplir "todos los pasos que marca el ordenamiento jurídico".

Entre ellos, los informes favorables de la Diputación de Burgos y de la Junta de Castilla y León, tal como avala la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El cambio afectaría a los Estatutos de Autonomía de Castilla y León y del País Vasco, por lo que no se trata de una simple decisión municipal.

"Para que un municipio pase a una comunidad autónoma, antes tiene que salir de otra", ha subrayado el ministro socialista, reconociendo la "lógica" de preguntar directamente a los treviñeses, pero insistiendo en el respeto al Estado de Derecho.

El diputado jeltzale Legarda ha calificado la respuesta de "brumosa" y ha recordado las reivindicaciones históricas del enclave desde el siglo XVII.

"¿No sería mejor preguntar a los treviñeses qué quieren hacer con sus vidas?", ha planteado, destacando que muchos habitantes se sienten más vinculados a Álava en el día a día.

Una respuesta firme

Desde Castilla y León, Carlos Martínez, que comparte partido con el ministro Ángel Víctor Torres, ha defendido que "Treviño es parte de Castilla y León y así va a seguir siendo".

La Junta, gobernada por el PP en minoría en funciones desde las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo, ya ha zanjado con anterioridad cualquier posibilidad de cambio.

El portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, subrayó que no está previsto modificar el Estatuto de Autonomía y que nadie había contactado formalmente con la Junta para plantear la anexión.

La Diputación de Burgos y las fuerzas políticas mayoritarias en la provincia también han rechazado históricamente la segregación, argumentando que Treviño forma parte indisoluble del patrimonio territorial burgalés.

Un enclave con vida propia

Treviño no es solo un punto en el mapa: es un territorio de unos 1.700 habitantes donde la vida cotidiana cruza fronteras administrativas invisibles.

Desde hace años, Burgos y Álava firman convenios temporales para prestar servicios básicos. El último, renovado hasta 2029, fue interpretado por la Diputación alavesa como un plazo para resolver el "anacronismo".

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha marcado 2029 como horizonte para una "solución definitiva".

Mientras, sectores nacionalistas vascos impulsan iniciativas para acelerar la integración, incluyendo recogidas de firmas y eventos reivindicativos.

Por ahora, el 'sí' del Gobierno central es condicional y exige el aval de las administraciones que hoy rechazan el cambio. Sin un informe favorable de Burgos y de la Junta, el proceso se antoja bloqueado.

Sin embargo, la declaración de Torres en el Congreso ha reabierto un debate dormido y ha generado expectativas en Álava después de décadas de batalla por el enclave.