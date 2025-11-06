Álava ve una "oportunidad" para anexionarse Treviño en 2029 y Castilla y León responde: "El Estatuto es muy claro"

Resurgen las tensiones entre las provincias de Álava y Burgos por el Condado de Treviño. El diputado general de la provincia alavesa, Ramiro González, ha asegurado ver "una oportunidad" en el momento actual para resolver el "anacronismo" del enclave, que pertenece a la provincia de Burgos aún encontrándose físicamente en territorio alavés y más cerca de Vitoria que de la capital burgalesa, proponiendo su integración en Álava como solución.

En concreto, ha asegurado que los convenios renovados con la Diputación de Burgos, que se extenderán durante cuatro años, abren un plazo hasta 2029 para conseguir la integración del Condado de Treviño en la provincia alavesa "con normalidad".

Una propuesta que ha sido respondida este mismo jueves por la Junta de Castilla y León. "El Estatuto es muy claro y nosotros vamos a seguir cumpliendo el Estatuto, al Gobierno autonómico no se ha dirigido en modo alguno y si se dirige a nosotros sabe cuál es la respuesta", ha afirmado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

En el pleno de control de las Juntas Generales, González criticó duramente la postura territorial de la Diputación de Burgos, especialmente la de su presidente Borja Suárez, a quien acusó de "quebrantar la buena fe" y de faltar al respeto a Álava con sus declaraciones sobre los fueros y el debate amplificado por el nacionalismo vasco.

Según el diputado general, estas palabras suponen "una ofensa" al territorio y sus instituciones. El diputado alavés subrayó que los convenios con Burgos siempre han sido temporales y que su propósito ha sido garantizar a los habitantes del enclave servicios similares a los de Álava, como una medida de apoyo "excepcional".

Sin embargo, señaló que la Diputación de Burgos se encuentra en una posición "muy cómoda" y que el actual escenario es solo una "excepcionalidad" que podría revisarse en 2029. Una postura con la que difiere la junta de Castilla y León, que ha recordado que el Estatuto es "muy claro" al respecto y que consagra la pertenencia del enclave a la provincia de Burgos.