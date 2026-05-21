Carriedo zanja el debate sobre un referéndum para Treviño y el PSOECyL le da la razón: “El mapa de España está cerrado”

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. L. Pérez ICAL

La Junta de Castilla y León ha cerrado filas este jueves en defensa de la permanencia del Condado de Treviño dentro de la Comunidad.

Lo hace después de las recientes declaraciones del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, sobre la posibilidad jurídica de una hipotética incorporación de este enclave burgalés a Álava, así como ante la reiterada ofensiva política del Partido Nacionalista Vasco sobre este territorio castellano.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, fue contundente al asegurar que “el mapa de España está cerrado”, subrayando además que el Ejecutivo autonómico es “firme defensor de la Constitución Española y del Estatuto de Castilla y León”, y que defenderá “la integridad territorial” de la Comunidad.

En la misma línea se pronunció el consejero de la Presidencia en funciones, Luis Miguel González Gago, quien se remitió al Estatuto de Autonomía de Castilla y León para recordar que en él “está muy claro” el procedimiento “preciso” para “excluir o sacar de la Comunidad a un municipio”.

González Gago respondió así al debate producido en el Congreso de los Diputados entre el diputado del PNV, Mikel Legarda, y el ministro Ángel Víctor Torres.

También el PSOE de Castilla y León ha querido fijar posición sobre esta cuestión.

El procurador socialista por Burgos, Daniel de la Rosa, defendió que el Condado de Treviño “va a acabar siendo y será de Burgos”, en respuesta a la polémica generada en los últimos días tras las palabras del ministro sobre la posible incorporación del enclave a Álava.

Por su parte, el Partido Castellano-Tierra Comunera manifestó en un comunicado que el Condado de Treviño “debe seguir formando parte de Burgos y de Castilla y León”, reivindicando además la “castellaneidad histórica, cultural, administrativa y política” del territorio.