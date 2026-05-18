Giro radical en Castilla y León, que se pone el bañador: llega tiempo veraniego y se rozarán los 34 grados el jueves

El verano llega a Castilla y León. Se adentra en un episodio de calor anómalo que disparará las temperaturas hasta valores casi veraniegos.

Tras un fin de semana marcado por el frío para la época, las tormentas intensas e incluso nevadas destacables en la Cordillera Cantábrica, la situación meteorológica dará un giro radical a lo largo de esta semana.

El cambio viene provocado por la llegada de una masa de aire muy cálida asociada a una potente dorsal subtropical que se irá asentando sobre la Península Ibérica.

Según apuntan los modelos meteorológicos recogidos por Meteored, este bloqueo anticiclónico favorecerá la estabilidad atmosférica y un ascenso muy acusado de las temperaturas, mientras las precipitaciones irán perdiendo protagonismo.

En Castilla y León todavía se notarán este martes los últimos coletazos de la inestabilidad.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé intervalos nubosos, con cielos más abiertos durante la madrugada y la noche, además de la posibilidad de algunas precipitaciones débiles y dispersas en zonas montañosas del norte.

También podrían aparecer brumas y bancos de niebla en áreas del norte de la comunidad.

Las temperaturas comenzarán ya a subir de forma generalizada, con viento flojo del oeste. Ese ascenso térmico será mucho más evidente a partir del miércoles, jornada en la que dominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las máximas seguirán escalando y ciudades como Zamora alcanzarán los 30 grados, mientras Valladolid se quedará muy cerca con 29 ºC.

Jueves veraniego

El jueves llegará el episodio más cálido de la semana. Aunque podrían formarse algunas nubes de evolución durante la tarde y persistir bancos de niebla en el nordeste, el ambiente será plenamente veraniego

La entrada de vientos flojos del sur y suroeste impulsará aún más los termómetros y Valladolid podría alcanzar los 34 grados, temperaturas muy elevadas para la segunda quincena de mayo.

Este cambio tan brusco refleja la gran variabilidad atmosférica típica de la primavera. Hace apenas unos días, las nevadas acumulaban entre 20 y 30 centímetros en zonas expuestas de la Cordillera Cantábrica, mientras ahora el escenario se asemeja más al inicio del verano meteorológico.

No obstante, la estabilidad podría no durar demasiado. Los modelos europeo y americano mantienen la vigilancia sobre un posible descuelgue de aire frío en altura a finales de semana.

De confirmarse, una dana podría aproximarse al norte peninsular y reactivar las tormentas de forma intensa, especialmente en el norte y nordeste del país. En Castilla y León habrá que seguir pendientes de esa evolución, ya que podría romper el episodio cálido y devolver la inestabilidad durante los próximos días.